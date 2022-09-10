Страва вихідного дня: курячі фрикадельки в томатному соусі
10 вересня 2022 , 09:16Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Коли в суботній ранок хочеться довше поніжитися в ліжку, адже не потрібно бігти на роботу, чи вести дітей в школу, чи садок, а вам потрібно думати, що ж приготувати на обід. У нас є один відмінний варіант – фрикадельки.
Фрикадельки в томатному соусі – це не тільки смачно і ситно, а й швидко. Подайте до фрикадельок улюблений гарнір або салат.
Читайте також Курячі тюфтельки з рисом: смакують наче мамині
Ми обрали для фрикадельок саме курячий фарш. Він ніжний, соковитий та поживний. Такі фрикадельки можна їсти як до, так і після інтенсивного тренування, або якщо ви на правильному харчуванні. Особливо смакуватимуть вони діткам!
Рецепт курячих фрикадельок
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 500 грамів курячого фаршу;
– 1/4 батону або цільнозернового хліба;
– 2 середні ріпчасті цибулі (в соус і до фрикадельок);
– 1 середня морква;
– 4 зубчики часнику (2 в фарш, 2 в соус);
– 2 столові ложки з гіркою томатної пасти;
– 1,5 чайної ложки кукурудзяного крохмалю або борошна;
– 1 літр води;
– олія;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– сухий орегано;
– лавровий лист;
– солодка мелена паприка;
– улюблена зелень.
Приготування:
- Хліб або батон залийте водою. За бажанням можна замінити на молоко. Моркву та часник натріть на дрібній тертці, а цибулю наріжте дрібним кубиком.
- Курячий фарш, натерті моркву і часник, цибулю, куряче яйце, віджатий батон, сіль, перець, орегано змішуємо в однорідну масу. Сформуйте фрикадельки.
- ️У великій сковороді на невеликій кількості олії обсмажуємо фрикадельки. Нам потрібно щоб утворилася скоринка, доводити до готовності не потрібно, адже вони повністю приготуються в соусі. Обсмажені фрикадельки викладаємо на тарілку.
- ️В цій же сковороді готуємо соус: змішуємо томатну пасту, крохмаль і воду в окремому посуді. Смажимо на невеликій кількості олії цибулю до золотистості. Додаємо вичавлений часник і наливаємо в сковорідку розведену томатну пасту. Доводимо суміш до кипіння і відразу солимо, перчимо, даємо дрібку орегано і дрібку паприки.
- Викладаємо фрикадельки з 2 штуками лаврових листочки і тушкуємо фрикадельки в соусі хвилин 15 хвилин під закритою кришкою.
- ️Після приготування дайте фрикаделькам в соусі відпочити ще хвилин 30, так смак буде ще насиченіший і запах ароматніший.
Смачного!