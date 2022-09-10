Страва вихідного дня: курячі фрикадельки в томатному соусі

Коли в суботній ранок хочеться довше поніжитися в ліжку, адже не потрібно бігти на роботу, чи вести дітей в школу, чи садок, а вам потрібно думати, що ж приготувати на обід. У нас є один відмінний варіант – фрикадельки.

Фрикадельки в томатному соусі – це не тільки смачно і ситно, а й швидко. Подайте до фрикадельок улюблений гарнір або салат.

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Ми обрали для фрикадельок саме курячий фарш. Він ніжний, соковитий та поживний. Такі фрикадельки можна їсти як до, так і після інтенсивного тренування, або якщо ви на правильному харчуванні. Особливо смакуватимуть вони діткам!

Рецепт курячих фрикадельок

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порції: 4 – 6

– 500 грамів курячого фаршу;– 1/4 батону або цільнозернового хліба;– 2 середні ріпчасті цибулі (в соус і до фрикадельок);– 1 середня морква;– 4 зубчики часнику (2 в фарш, 2 в соус);– 2 столові ложки з гіркою томатної пасти;– 1,5 чайної ложки кукурудзяного крохмалю або борошна;– 1 літр води;– олія;– сіль;– чорний мелений перець;– сухий орегано;– лавровий лист;– солодка мелена паприка;– улюблена зелень.

Приготування:

Хліб або батон залийте водою. За бажанням можна замінити на молоко. Моркву та часник натріть на дрібній тертці, а цибулю наріжте дрібним кубиком.

Курячий фарш, натерті моркву і часник, цибулю, куряче яйце, віджатий батон, сіль, перець, орегано змішуємо в однорідну масу. Сформуйте фрикадельки.

️У великій сковороді на невеликій кількості олії обсмажуємо фрикадельки. Нам потрібно щоб утворилася скоринка, доводити до готовності не потрібно, адже вони повністю приготуються в соусі. Обсмажені фрикадельки викладаємо на тарілку.

️В цій же сковороді готуємо соус: змішуємо томатну пасту, крохмаль і воду в окремому посуді. Смажимо на невеликій кількості олії цибулю до золотистості. Додаємо вичавлений часник і наливаємо в сковорідку розведену томатну пасту. Доводимо суміш до кипіння і відразу солимо, перчимо, даємо дрібку орегано і дрібку паприки.

Викладаємо фрикадельки з 2 штуками лаврових листочки і тушкуємо фрикадельки в соусі хвилин 15 хвилин під закритою кришкою.

️Після приготування дайте фрикаделькам в соусі відпочити ще хвилин 30, так смак буде ще насиченіший і запах ароматніший.

Смачного!