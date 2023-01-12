Курячі гомілки з гарбузом: готуємо обід з Ектором

12 січня 2023, 11:28
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Щоб ситно та смачно поїсти не обов'язково годинами стояти біля плити, достатньо всього 30 – 40 хвилин і обід готовий.

Український шеф-кухар колумбійського походження, незмінний суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом ситного обіду з курячих гомілок, кус куса та гарбуза.

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Таку страву можна подавати як на буденний стіл, так і на святковий. Ектор зазначив, що впевнений на всі 100%, що гості попросять добавки.

Рецепт курячих гомілок з гарбузом

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 400 грамів курячих гомілок;
 – 50 грамів кус куса;
 – 100 грамів гарбуза;
 – 2 ріпчасті цибулі;
 – 3 зубчики часнику;
 – 100 мілілітрів кокосового або звичайного молока;
 – упаковка спецій для курки;
 – 2 гілочки свіжої м'яти;
 – 5 мілілітрів лимонного соку;
 – цедра лимона.

Приготування:

  • Викладаємо на пакета для запікання курячі гомілки, висипаємо кус кус і додаємо 2 ложки приправи для курятини.
  • Далі — викладаємо у пакет нарізаний гарбуз, цибулю та часник. Вливаємо молоко. Трішки перемішуємо місткість пакета, попередньо зав’язавши його.

  • Запікаємо в духовій печі 40 хвилин при температурі 180 градусів. Готову страву прикрашаємо стружками цедри лимона для краси та аромату.
  • Подаємо страву до столу гарячою та з улюбленими свіжими овочами або квашениною.

Нехай смакує!

Автор: Богданна Рибак