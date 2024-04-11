Смачно та дешево: як замаринувати курячі крильця та гомілки для гриля

Тепла погода неодмінно пробуджує бажання вийти на вулицю та насолоджуватися теплом сонця, компанією друзів та, звичайно ж, ароматними стравами з гриля. Сезон застіль на свіжім повітрі розпочався, а це означає, що настав час запалювати вугілля і готувати смачні страви.

Універсальне м'ясо для гриля – курятина. Коштує недорого, а ще поєднується з будь-яким маринадом. Від правильно підібраних спецій та інгредієнтів залежить не лише аромат та смак, а й текстура м'яса.

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Гомілки та курячі крильця на грилі

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Така смакота / Фото unsplash

– 1 кілограм курячих гомілок та крилець;– 60 мілілітрів соєвого соусу (близько 4 столових ложок);– 3 столові ложки меду;– 2 столові ложки оливкової олії;– 2 зубчики часнику (або 1 чайна ложка сухого часнику);– 2 столові ложки лимонного соку;– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;– 1 чайна ложка паприки (солодкої або копченої).

Приготування:

У мисці змішайте соєвий соус, мед, оливкову олію, подрібнений часник лимонний сік, мелений чорний перець, паприку. Курячі гомілки та крильця добре промийте та обсушіть паперовими рушниками. Викладіть курку в маринад і перемішайте, щоб кожен шматок був ретельно покритий. Залиште в холодильнику маринуватися на кілька годин або на ніч. Розігрійте гриль до середньо-високої температури. Викладіть курячі гомілки та крильця на гриль і смажте до готовності та до золотистої скоринки, періодично перевертаючи, приблизно 25 – 30 хвилин. Під час смаження можна періодично змащувати курку залишками маринаду для додаткової вологи та смаку. Подавайте гарячими, прикрасивши за бажання зеленою цибулею.