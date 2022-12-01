Популярна вулична їжа: курячі гомілки в клярі від Клопотенка

Хрумкі, соковиті та ніжні всередині курячі гомілки в паніруванні такі, як у відомому фастфуді. Але насправді унас вони набагато смачніші!

Український ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом улюблених курячих крилець, але не простих, а в клярі. Фішкою цього рецепту є спосіб приготування: ми не будемо смажити їх у фритюрі, а запікати в духовці.

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Всі соки залишаються в м'ясі завдяки шару паніровки з кукурудзяних пластівців. Тут важливо вибрати пластівці без цукрової глазурі.

Рецепт курячих гомілок в клярі

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 7 штук курячих гомілок;– 250 грамів кукурудзяних пластівців;– 100 грамів борошна;– яйце;– червоний перець;– мелена паприка;– сіль.

Приготування:

Курячі гомілки вимішуємо в тарілці з червоним перцем, паприкою та сіллю. Кукурудзяні пластівці збиваємо в крихту блендером, або вручну. Окремо в тарілці збиваємо яйця. Ще в одну тарілку насипаємо борошна.

Паніруємо гомілки спочатку в борошні, потім в яйці, далі в пластівцях. Ще раз в яйці та в пластівцях.

Гомілки викладаємо на деко вкрите шаром пергаменту для випікання. Відправляємо все в розігріту до 180 градусів духовку на 35 – 40 хвилин.

Готові курячі гомілки в клярі подаємо до улюбленого гарніру.

однією рукою берете гомілку, коли занурюєте її в яєчну суміш, а іншою — коли в панірувальну. Тоді одна рука буде у вас чистенька, а інша тільки трішки липка і нічого не буде змішуватися у вас на пальцях.

Смачного!