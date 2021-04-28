Курячі грудки з медом та кунжутом: домашній рецепт

Думаєте, що приготувати на обід? Ми підготували для вас рецепт вишуканої страви з курятиною, який усім сподобається.
Ніжні курячі стріпси з хрусткою скоринкою з медом та овочами сподобаються усій вашій родині. Страву можна подавати у будні та свята.
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Курячі грудки з медом та кунжутом
Інгредієнти:
– 400 грамів курячого філе;
– 100 грамів кунжуту;
– 150 грамів крохмалю;
– 100 грамів меду;
– 1 цибуля;
– 1 солодкий перець;
– 2 зубчики часнику;
– 40 грамів соєвого соусу;
– оливкова олія;
– сіль;
– перець.
- Часник почистіть, натріть на тертці.
- Куряче філе, помийте, наріжте скибочками, викладіть у миску з соєвим соусом, додайте часник, перець, залиште на 15 хвилин.
- М'ясо обваляйте у крохмалі, обсмажте на пательні в олії до готовності.
- Цибулю, солодкий перець, почистіть, наріжте скибочками, викладіть на пательню, додайте сіль, перець, куряче філе, вилийте мед, перемішайте.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте кунжутом. Смачного!