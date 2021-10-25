Коли обмаль часу: курячі конвертики на подушці з помідорів

25 жовтня 2021 , 17:33
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Fat Killers

Обожнюєте годувати родину смачно та корисно? Але ж і на себе треба мати час! Курячі конверти з помідорами – якраз не марудна страва. Швиденько замаринували курочку, нарізали начинку, а решту зробить духовка!

Замість печериць до начинки можна додавати будь-які інші гриби: білі, лисички, гливи. Зі зміною інгредієнтів мінятиметься й смак курячих конвертиків. Рецепт один, а страва – щоразу нова!

Читайте також Обід в офіс за 30 хвилин: французький сендвіч, яйця по-шотландськи, курячі стріпси з гарбузом

Курячі конвертики на подушці з томатів

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2 – 3


Курочка з помідорами / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
– 500 – 600 г курячого філе;
– 2 помідори;
– 100 г печериць;
– 60 г сиру сулугуні;
– 2 ст. л. грецького йогурту;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– ваші улюблені спеції;
– ваша улюблена зелень.

Приготування:

  1. Ретельно натріть ціле куряче філе сіллю, меленим чорним перцем та іншими спеціями.
  1. Розріжте м'ясо так, щоб утворилися "кишеньки" для начинки.
  1. Для начинки наріжте кільцями помідори, а печериці кубиками.


Курочка з помідорами / Фото Fat Killers

  1. Сир натріть на дрібній тертці й змішайте з йогуртом та грибами. Додайте зелень. Посоліть.
  1. Приготованою начинкою наповніть конвертики.
  1. Викладіть помідори на жаротривку форму, укриту шаром харчової фольги.
  1. На помідори викладіть начинені курячі конвертики й скропіть усе олією.


Курочка з помідорами / Фото Fat Killers

  1. Розігрійте духовку до 200℃ і відправте туди форму з конвертиками на 40 – 50 хвилин.
  1. Готову страву посипте посіченою зеленню й подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак