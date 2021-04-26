Курячі котлети з кабачком: рецепт від шеф-кухаря Аліка Мкртчяна

Учасник 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Алік Мкртчян поділився рецептом курячих котлет із запеченим кабачком, які ви можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.
Шеф-кухар Алік Мкртчян поділився із читачами рецептом котлет з овочами. Кабачки з томатами, запечені у духовці доповнюють ніжні та соковиті курячі котлети.
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Рецепт котлет із кабачком
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– томати;
– рослинна олія;
– кінза;
– петрушка;
– м'ята;
– оливкова олія;
– перец чилі;
– солодкий перець;
– мускатний горіх;
– зіра;
– часник (спеція);
– духмяний перець;
– куряче філе;
– зелена цибуля;
– орегано;
– сіль.
- Ретельно помийте кабачки, розріжте навпіл, змастіть сіллю, викладіть на паперовий рушник. Далі – кабачки змастіть рослинною олією, додайте спеції – мускатний горіх, духмяний перець, зіру, паприку, часник.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, викладіть кабачки на деко, запікайте протягом 25 хвилин.
- Для приготування соусу, помийте петрушку, кінзу, м'яту, перець чилі, солодкий перець, подрібніть, додайте оливкову олію, перемішайте.
- Томати помийте, наріжте кільцями.
- Зелену цибулю, помийте, подрібніть ножем.
- Ретельно помийте куряче філе, відбийте, додайте зелену цибулю, сіль, перець, орегано, сформуйте котлети.
- На деко викладіть котлети, зверху – томати, відправте запікатись протягом 20 хвилин у духовці,
- На тарілку викладіть готові кабачки, зверху – котлети, змастіть соусом. Смачного!