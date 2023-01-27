Курячі котлети з начинкою: рецепт з сиром та в'яленими томатами

Якщо ви полюбляєте курячі котлети, приготуйте їх по-новому – з сирною начинкою та в'яленими томатами.

Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом соковитих та смачних котлет в паніровці. Кулінар пропонує зробити їх з начинкою з в'ялених томатів та сиру моцарела.

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Такі котлети ззовні та за технологією дуже схожі на котлету по-київськи, але різниця таки є – вони з фаршу, а не з цільного шматка м'яса.

Рецепт курячих котлет в паніровці з начинкою

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

– курячий фарш;– сіль;– 100 грамів моцарели;– 50 грамів в'ялених томатів;– 10 грамів базиліку;– 2 курячих яйця;– 300 грамів картоплі;– 50 грамів вершкового масла;– 50 грамів молока;– панірувальні сухарі;– соняшникова олія.

Приготування:

Змішуємо курячий фарш зі спеціями.

Моцарелу рвемо руками, змішуємо зі спеціями, листям базиліку, нарізаними в'яленими томатами.

Розділяємо фарш на порції.

Викладаємо сирну начинку у центр фаршу, загортаємо.

Розігріваємо олію до 160 – 180 градусів.

Паніруємо котлети у борошні, далі у яйцях та у панірувальних сухарях.

Обсмажуємо у фритюрі до готовності.

Відварюємо картоплю у підсоленій воді до готовності. Розминаємо разом із маслом, молоком та спеціями.

Подаємо курячі котлети з картопляним пюре.

Смачного!