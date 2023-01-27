Курячі котлети з начинкою: рецепт з сиром та в'яленими томатами

27 січня 2023, 14:35
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Джерело:

Ектор Хіменес-Браво

Якщо ви полюбляєте курячі котлети, приготуйте їх по-новому – з сирною начинкою та в'яленими томатами.

Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом соковитих та смачних котлет в паніровці. Кулінар пропонує зробити їх з начинкою з в'ялених томатів та сиру моцарела.

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Такі котлети ззовні та за технологією дуже схожі на котлету по-київськи, але різниця таки є – вони з фаршу, а не з цільного шматка м'яса.

Рецепт курячих котлет в паніровці з начинкою

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – курячий фарш;
 – сіль;
 – 100 грамів моцарели;
 – 50 грамів в'ялених томатів;
 – 10 грамів базиліку;
 – 2 курячих яйця;
 – 300 грамів картоплі;
 – 50 грамів вершкового масла;
 – 50 грамів молока;
 – панірувальні сухарі;
 – соняшникова олія.

Приготування:

  • Змішуємо курячий фарш зі спеціями.
  • Моцарелу рвемо руками, змішуємо зі спеціями, листям базиліку, нарізаними в'яленими томатами.
  • Розділяємо фарш на порції.
  • Викладаємо сирну начинку у центр фаршу, загортаємо.

  • Розігріваємо олію до 160 – 180 градусів.
  • Паніруємо котлети у борошні, далі у яйцях та у панірувальних сухарях.
  • Обсмажуємо у фритюрі до готовності.
  • Відварюємо картоплю у підсоленій воді до готовності. Розминаємо разом із маслом, молоком та спеціями.
  • Подаємо курячі котлети з картопляним пюре.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак