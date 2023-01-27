Курячі котлети з начинкою: рецепт з сиром та в'яленими томатами
27 січня 2023, 14:35Читать новость на русском
Джерело:Ектор Хіменес-Браво
Якщо ви полюбляєте курячі котлети, приготуйте їх по-новому – з сирною начинкою та в'яленими томатами.
Український шеф-кухар колумбійського походження та суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом соковитих та смачних котлет в паніровці. Кулінар пропонує зробити їх з начинкою з в'ялених томатів та сиру моцарела.
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Такі котлети ззовні та за технологією дуже схожі на котлету по-київськи, але різниця таки є – вони з фаршу, а не з цільного шматка м'яса.
Рецепт курячих котлет в паніровці з начинкою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
– курячий фарш;
– сіль;
– 100 грамів моцарели;
– 50 грамів в'ялених томатів;
– 10 грамів базиліку;
– 2 курячих яйця;
– 300 грамів картоплі;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 грамів молока;
– панірувальні сухарі;
– соняшникова олія.
Приготування:
- Змішуємо курячий фарш зі спеціями.
- Моцарелу рвемо руками, змішуємо зі спеціями, листям базиліку, нарізаними в'яленими томатами.
- Розділяємо фарш на порції.
- Викладаємо сирну начинку у центр фаршу, загортаємо.
- Розігріваємо олію до 160 – 180 градусів.
- Паніруємо котлети у борошні, далі у яйцях та у панірувальних сухарях.
- Обсмажуємо у фритюрі до готовності.
- Відварюємо картоплю у підсоленій воді до готовності. Розминаємо разом із маслом, молоком та спеціями.
- Подаємо курячі котлети з картопляним пюре.
Смачного!