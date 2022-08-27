На обідній стіл: котлети з овочів та курятини

27 серпня 2022 , 20:33
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Джерело:

przyslij przepis

Сочні котлети у поєднанні з кольоровими овочами – це комбо, яке варто побачити на своєму столі. Ця страва готова підкорювати не лише своїм смаком, а й оригінальним виглядом.

Котлети – завжди хороше рішення, адже їх можна поєднати з будь-яким гарніром. Особливо потішать котлети з соковитої курятини, які прикрасять улюблені овочі.

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Рецепт котлет з овочів та курятини

Час: 1,5 години
Порцій: 4

Це дуже смачно / Фото przysli jprzepis

Інгредієнти:

  • пів кілограма курячого філе;
  • 1 маленький кабачок;
  • 100 грамів шампіньйонів;
  • 2 – 3 столові ложки консервованої кукурудзи;
  • 1 морква середнього розміру;
  • половинка червоного перцю;
  • половинка зеленого перцю;
  • 1 зубчик часнику;
  • пів цибулі;
  • 3 яйця;
  • 3 столові ложки борошна;
  • кілька листочків свіжого базиліку;.
  • сіль і перець за смаком.

Додатково:

  • білий кунжут для посипання.

Приготування:

  1. Наріжте дрібними кубиками філе та викладіть в миску, посипте сіллю і перцем, додайте видавлений через прес часник і подрібнений свіжий базилік. Перемішайте і залишіть на 10 – 15 хвилин, щоб м'ясо замаринувалося в спеціях і зелені.
  2. Тим часом очистіть і наріжте гриби, а кабачок вимийте і наріжте кубиками разом зі шкіркою.
  3. Моркву очистіть і натріть на грубій тертці, перець наріжте дрібними кубиками, цибулю подрібніть.
  4. До м'яса додайте всі нарізані овочі та кукурудзу, яйця, а потім ретельно перемішайте.
  5. Наприкінці додайте борошно і знову все перемішайте. Розігрійте духовку до 180 – 200 градусів. Застеліть деко пекарським папером, сформуйте котлети і посипте зверху білим кунжутом.
  6. Запікайте по 10 – 15 хвилин з кожного боку.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська