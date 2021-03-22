Рецепт курячих котлет від Лізи Глінської: страва родом з дитинства

Ми впевнені, що таких котлет ви ще не куштували, адже до складу страви входять не тільки звичні нам інгредієнти, а й сира картопля!

Ліза Глінська готує не тільки торти та десерти, дівчина вправна господиня! Сьогодні кондитерка підготувала для читачів чудовий рецепт смачних курячих котлет, які їй готувала мама.

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Ніжні, ароматні та соковиті курячі котлети смакують з будь-яким гарніром чи свіжим салатом. Отож, не гаймо часу, гайда готувати разом!

Рецепт курячих котлет, як у мами

Наріжте великими шматками картоплю, цибулю, куряче філе. Батон замочіть в молоці. Всі ці інгредієнти пропустіть через м'ясорубку, щоб отримати фарш. Ретельно вимішайте фарш для котлет, додайте спецій та ще раз перемішайте. Накрийте фарш харчовою плівкою та відправте відпочити в холодильник на 60 хвилин. Підготуйте миску з холодною водою, блюдце з манкою та вийміть готовий фарш з холодильника. Розігрійте сковорідку з олією. Змочіть руки у холодній воді, сформуйте з фаршу котлету та посипте її манною крупою. Сформовані котлети обсмажте до готовності на сковорідці з обох сторін. Подавайте котлети гарячими. Смачного!

– 1 кг курячого філе;– 350 г цибулі;– 300 г картоплі;– 100 г батона;– 150 мл молока;– 150 г манної крупи;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак;– рослинна олія для обсмажування.

Рецепт котлет з курячого фаршу – відео:

