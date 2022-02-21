Курячі крильця з кінзою та лаймом: додайте пікантних нот до звичної вечері
21 лютого 2022 , 13:51Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Крильця за цим рецептом можна робити щотижня. Обов'язково подайте їх з келихом пінного пива та шматочками лайму.
Курячі крильця з кінзою та лаймом
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порції: 6 – 8
Читайте також Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркоюІнгредієнти:
– 1,5 – 2 кілограми курячих крилець;
– 1/2 склянки подрібненого свіжого листя кінзи;
– 1/4 склянки свіжовичавленого соку лайма;
– 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 столова ложка цедри лайма;
– 2 чайні ложки меленого чилі;
– 1 чайна ложка меленого кмину;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка свіжомеленого чорного перцю.
Приготування:
- У глибокій мисці змішайте 1/4 склянки кінзи, 2 столові ложки соку лайма, 2 столові ложки оливкової олії, цедру лайма, порошок чилі, кмин, сіль і перець.
- Додайте до маринаду курячі крилата ретельно перемішайте. Накрийте шаром харчової плівки та відправте в холодильник на 2 години маринуватися.
Фото Damn delicious
- Розігрійте сковороду-гриль на середньому вогні та змастіть олією.
- Змастіть курку рештою (1 столовою ложкою) оливкової олії, присмачте сіллю і перцем. Додайте курку на гриль і готуйте, періодично перевертаючи, доки курка повністю не приготується (12 хвилин).
- Готовність м'яса можна визначити за температурою всередині крилець. Вона повинна бути від 72 – 90 градусів. Дайте їм відпочити 5 хвилин.
Фото Damn delicious
- У великій мисці змішайте курку зі свіжою кінзою та 2 столовими ложками соку лайма.
Смачного!