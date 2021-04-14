Курячі крильця в кокосовій паніровці: простий рецепт

Курячі крильця – смачна та ситна страва, яку можна подати на обід. Як їх правильно готувати – читайте далі у матеріалі.
Курячі крильця зі хрусткою скоринкою готують в ароматному маринаді та обсмажують у кокосовій стружці. Навіть якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, не слід відмовляти собі у цьому задоволенні. До страви подавайте овочеві салати.
Читайте також Куряча грудка в апельсиновому соусі: домашній рецепт
Курячі крильця в кокосовій стружці
Інгредієнти:
– 7 шт. курячих крилець;
– 2 чайні ложки цукру;
– 1 столова ложка білого вина (Херес);
– 1 склянка кокосової стружки;
– 80 грамів борошна;
– 1 чайна ложка меленого бодяну;
– 110 грамів дикого рису;
– 230 грамів золотистого рису;
– 30 грамів вершкового масла 82%;
– рослинна олія;
– перець.
Порції: 2
- Курячі крильця ретельно помийте. У мисці з'єднайте вино з цукром, додайте бодян, перець, замаринуйте курятину.
- Помийте суміш дикого та золотистого рису, викладіть у каструлю, варіть протягом 15-20 хвилин, додайте вершкове масло.
- У мисці з'єднайте кукурудзяне борошно з кокосовою стружкою, обваляйте крильця, обсмажте у фритюрі до готовності.
- Викладіть готові курячі крильця на тарілку. Подавайте з рисом. Смачного!