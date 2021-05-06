Хрусткі курячі палички: домашній рецепт

6 травня 2021 , 11:15
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Джерело:

Наша Ряба

Усі люблять страви з курятиною. Ми підготували для вас легкий рецепт, який ви можете подавати у будні та свята.

Курячі крильця зі хрусткою скоринкою сподобаються всій вашій родині. Подавайте страву з салатами зі свіжих овочей.

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Як приготувати курячі палички

Інгредієнти:
– 8 шт. курячих крилець;
– 3 яйця;
– 200 грамів кукурудзяних пластівців;
– 100 грамів борошна;
– 1 лимон (сік);
– спеції для грилю;
– рослинна олія;
– сіль;
– перець.
  1. Курячі крильця ретельно помийте, викладіть у миску, додайте сіль, перець, спеції, лимонний сік. Залиште на 5 хвилин.
  2. Перетріть у ступці кукурудзяні пластівці.
  3. У мисці збийте яйця, перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Курячі крильця обваляйте у борошні, яйці та кукурудзяних пластівцях.
  5. Обсмажте на пательні протягом 5-10 хвилин з двох сторін на середньому вогні.
  6. Викладіть на тарілку. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева