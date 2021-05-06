Хрусткі курячі палички: домашній рецепт

Усі люблять страви з курятиною. Ми підготували для вас легкий рецепт, який ви можете подавати у будні та свята.
Курячі крильця зі хрусткою скоринкою сподобаються всій вашій родині. Подавайте страву з салатами зі свіжих овочей.
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Як приготувати курячі паличкиІнгредієнти:
– 8 шт. курячих крилець;
– 3 яйця;
– 200 грамів кукурудзяних пластівців;
– 100 грамів борошна;
– 1 лимон (сік);
– спеції для грилю;
– рослинна олія;
– сіль;
– перець.
- Курячі крильця ретельно помийте, викладіть у миску, додайте сіль, перець, спеції, лимонний сік. Залиште на 5 хвилин.
- Перетріть у ступці кукурудзяні пластівці.
- У мисці збийте яйця, перемішайте до однорідної консистенції.
- Курячі крильця обваляйте у борошні, яйці та кукурудзяних пластівцях.
- Обсмажте на пательні протягом 5-10 хвилин з двох сторін на середньому вогні.
- Викладіть на тарілку. Смачного!