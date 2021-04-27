Ектор Хіменес-Браво розповідає як приготувати найсмачніші курячі крильця вдома. Запишіть собі рецепт.
Відомий український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками оригінальним рецептом курячих крилець, які можна подати на обід або вечерю.
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Як приготувати курячі крильця
Інгредієнти:
– 600 грамів курячих крилець;
– 500 мілілітрів рослинної олії.
Інгредієнти для маринаду:
– 0,5 чайної ложки гострого перцю;
– 0,5 чайної ложки чорного перцю;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 0,5 чайної ложки імбиру;
– 1,5 чайні ложки солі;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 столова ложка води.
Інгредієнти для панірування:
– 200 грамів борошна;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 чайні ложки паприки.
Він настільки простий, що з ним впорається кожний. Найголовніше – дати м‘ясу добре замаринуватись, – прокоментував Ектор Хіменес-Браво.
- Для приготування маринаду у мисці з'єднайте воду, оливкову олію, додайте чорний перець, паприку, перець чилі, сіль, імбир, перемішайте.
- Курячі крильця ретельно помийте, розділіть на частини, викладіть у миску, залийте маринадом, накрийте харчовою плівкою, залиште на ніч.
- У мисці змішайте борошно, сіль, паприку, обваляйте курячі крильця. Далі – викладіть у воду, другий раз обваляйте у борошні.
- Розігрійте у каструлі олію, занурте курячі крильця, обсмажте протягом 8 хвилин.
- Викладіть курячі крильця на серветку.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Як приготувати курячі крильця – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво у відео: