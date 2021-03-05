Рецепт гострих макаронів з сиром від Ектора Хіменеса-Браво
Думаєте, що приготувати на обід? Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати макарони з сиром та гострим соусом. Запишіть собі рецепт.
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Відомий український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом макаронів з сиром. Смачна паста з додаванням різних сирів та гострого соусу, яку можна подати на обід або вечерю.
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Рецепт макаронів з сиром
- Для приготування соусу на розігріту пательню з оливковою олією, викладіть чорізо, обсмажте декілька хвилин. Додайте борошно, молоко, перемішайте до однорідної консистенції, щоб не залишилось грудочок.
- Філе курки відваріть в каструлі з окропом, наріжте скибочками.
- На грубій тертці натріть сир, додайте на пательню сир, чилі, курку.
- Окремо у каструлі з окропом відваріть макарони, викладіть у соус, тушкуйте декілька хвилин. Викладіть у форму для випікання, додайте воду, перемішайте, додайте тертий сир (Чедер).
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
- Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, задекоруйте подрібненою петрушкою. Подавайте гарячим. Смачного!
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