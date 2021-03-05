Думаєте, що приготувати на обід? Ектор Хіменес-Браво пропонує приготувати макарони з сиром та гострим соусом. Запишіть собі рецепт.

Відомий український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали " Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом макаронів з сиром. Смачна паста з додаванням різних сирів та гострого соусу, яку можна подати на обід або вечерю. Читайте також Китайська курка з апельсиновим соусом: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво Рецепт макаронів з сиром Інгредієнти:

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 40 грамів чорізо;

– 20 грамів борошна;

– 250 мілілітрів молока 2,5-3,2;

– 1/2 чайної ложки порошку чилі;

– 100 грамів сиру Ементаль;

– 150 грамів курячого філе;

– 60 грамів макаронів;

– 100 грамів сиру Чедер. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) Для приготування соусу на розігріту пательню з оливковою олією, викладіть чорізо, обсмажте декілька хвилин. Додайте борошно, молоко, перемішайте до однорідної консистенції, щоб не залишилось грудочок. Філе курки відваріть в каструлі з окропом, наріжте скибочками. На грубій тертці натріть сир, додайте на пательню сир, чилі, курку. Окремо у каструлі з окропом відваріть макарони, викладіть у соус, тушкуйте декілька хвилин. Викладіть у форму для випікання, додайте воду, перемішайте, додайте тертий сир (Чедер). Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин. Дістаньте з духовки, викладіть на тарілку, задекоруйте подрібненою петрушкою. Подавайте гарячим. Смачного!