Захочеться облизати тарілку: як запекти крильця у пікантному соусі
10 березня 2024, 13:12Читать новость на русском
Пікантні курячі крильця – страва, яка ідеально підійде для вечірки, перегляду матчу з друзями або спільного шашлику. Смачний маринад, ніжне м'ясо – вони просто тануть у роті.
Неможливо провести час за столом краще ніж зі смачною їжею та приємними розмовами. Крильця з солодко-гострим соусом стануть феєрією смаку на будь-якій події. Готуйте одразу подвійну порцію!
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Рецепт крилець
- Час: 45 хвилин
- Порцій:4
Пікантна курочка – особливий смак / Фото unsplashІнгредієнти:
– 1 кілограм курячих крилець;
– сіль до смаку;
– 1 ложка вершкового масла;
– 1 маленький зубчик часнику;
– 2 плоскі столові ложки цукру;
– 1 столова ложка меду (або кленового сиропу);
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 1 столова ложка порошку солодкої паприки;
– 2 чайні ложки гострої паприки або каєнського перцю;
– за бажанням: 1 чайна ложка соусу табаско (для любителів гостренького).
Приготування:
- Крильця вимийте, обсушіть і натріть сіллю.
- У каструлі розтопіть масло і додайте тертий або продавлений часник.
- Варіть 15 секунд і зніміть з вогню.
- Відразу додайте цукор і перемішайте, поки він не розчиниться. Додайте решту інгредієнтів і перемішайте до густої пасти та дайте охолонути.
- Крила ретельно перемішати з маринадом, щоб вони були повністю покриті. Найкраще їх замаринувати напередодні та поставити в холодильник, але ви можете приготувати їх навіть за мить до смаження.
- Покладіть крильця на решітку на середньому рівні духовки та поставте під них деко.
- Запікайте курку 15 хвилин, поки шкірка не стане золотисто-коричневою, потім переверніть і запікайте ще 15 хвилин.
- Крила можуть сильно підрум'янитися – це не означає, що вони підгоріли, так карамелізувався цукор з маринаду.