Курячі мітболи у вершковому соусі: домашній рецепт

Якщо думаєте урізноманітнити своє меню. Приготуйте смачні курячі мітболи у вершковому соусі, які можна подати на обід.

М'ясні кульки з курятиною та овочами у вершкову соусі сподобаються усім. Також для приготування можна взяти яловичину, телятину або індичку.

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Курячі мітболи у вершковому соусі

Куряче філе ретельно помийте, пропустіть через м'ясорубку. Викладіть фарш у миску, додайте спеції. Ретельно замісіть фарш. Вологими руками сформуйте м’ясні кульки. На розігріту пательню з олією на маленькому вогні, обсмажте м’ясні кульки з двох сторін до золотої скоринки. Помийте, почистіть моркву, цибулю, часник, подрібніть ножем, броколі розділіть на суцвіття. Далі – додайте молоко, спеції, часник. Тушкуйте на маленькому вогні протягом 10 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 300 грамів курячого філе;– 1 цибуля;– 1 морква;– 70 грамів броколі;– 30 мілілітрів олії;– 150 мілілітрів молока 2,5-3,2%;– 2 зубчики часнику;– спеції.