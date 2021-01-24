Як приготувати нагетси з курячої грудки: рецепт на будь-який смак

Рецепт улюбленої закуски може бути менш калорійним, якщо запекти нагетси у духовці. А як їх правильно готувати – читайте далі у матеріалі.

Нагетси з ніжної грудки курочки обожнюють всі – як дорослі, так і малі! Навіть якщо ви пильно стежите за своєю фігурою, не слід відмовляти собі у цьому задоволенні, достатньо запекти їх у духовці. А от як це правильно зробити – далі в матеріалі Smachno News.

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Як приготувати курячі нагетси у фритюрі

Ретельно помийте куряче м'ясо, наріжте смужками або невеликими шматочками. Форма нагетсів залежить від ваших уподобань. Збийте яйця в мисці зі спеціями, в окрему миску насипте борошно. Смужки м'яса обваляйте в борошні, далі занурте в яйце, далі в панірувальні сухарі. Обсмажуйте нагетси з курки у фритюрі або на сковорідці до готовності.

Як приготувати курячі нагетси в духовці

Принцип панірування курятини аналогічний, але заготовку потрібно запекти в духовці. Розігрійте духовку до 200 градусів, нагетси викладіть на деко, вкрите пергаментом. Запікайте нагетси протягом 30 хвилин до готовності. Смачного!

– 400 г курячих грудок;– панірувальні сухарі;– 2 яйця;– 3 ст. л борошна;– спеції на ваш смак.