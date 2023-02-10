Бюджетна страва на сковорідці: готуємо курячі серця у вершках

10 лютого 2023, 09:55
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Смачні рецепти

Не завжди в холодильнику є шмат м'яса чи риби. Щоб ситно поїсти пропонуємо страву з курячих сердець у смачному соусі.

Сердечка у вершковому соусі – доволі просто, бюджетна страва, яку під силу приготувати кожному.

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Вона пасуватиме до хрумкої запеченої картоплі, пюре чи смаженої на сковорідці. Навіть якщо в оселі немає світла, через віялові відключення – цю страву готують на звичайній сковорідці.

Рецепт курячих сердець в соусі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів курячих сердець;
 – ріпчаста цибуля;
 – морква;
 – 200 грамів вершків;
 – 1 столова ложка борошна;
 – прованські трави;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – кріп.

Приготування:

  • На оливковій олії обсмажуємо нарізану цибульку до золотистості та додаємо дрібно нарізану моркву. Перемішуємо та готуємо до напівготовності моркви.
  • Додаємо очищені сердечка, перемішуємо та готуємо 10 хвилин (вони мають посвітлішати).

  • До теплих вершків додаємо спеції та сіль, заправляємо ними сердечка.
  • Перемішуємо та готуємо 15 хвилин на середньому вогні до загустіння соусу.
  • Посипаємо дрібно нарізаним кропом та перемішуємо.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак