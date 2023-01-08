Курячі стегна з апельсинами: рецепт для всієї родини

8 січня 2023, 11:26
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Джерело:

Ірина Дмитрова

Взимку хочеться незвичних, але смачних поєднань у стравах. Ось, як, наприклад курячі стегенця та ароматні і соковиті апельсини.

Курячі стегна з апельсинами чудово підійдуть, як до буденного, так і до святкового столу. Вони надзвичайно ефектно виглядають, смакують наче з ресторану, а готувати просто і швидко.

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Подавайте їх як самостійну страву, або до овочевого гарніру з картоплі, батату чи свіжого листового салату.

Рецепт курячих стегенець з апельсинами

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 6 – 8 курячих стегон;
 – 2 апельсини;
 – 2 столові ложки олії;
 – 3 столові ложки соєвого соусу;
 – 1 чайна ложка сушеного меленого імбиру;
 – 1 – 1,5 чайної ложки солі;
 – 3 – 4 зубчики часнику;
 – 1 столова ложка меду.

Приготування:

  • З одного апельсину знімаємо цедру і віджимаємо сік. Додаємо олію, соєвий соус, сушений молодий імбир, сіль, часник, мед і все добре перемішуємо. Заливаємо курячі стегна маринадом і залишаємо на декілька годин, краще наніч.
  • Перекладаємо стегна у форму для запікання, трошки поливаємо маринадом і запікаємо при температурі 190 – 200 градусів 30 – 35 хвилин.

  • Дістаємо стегна із духовки, на кожне стегно викладаємо кружечок апельсина і поливаємо залишками маринаду. Запікаємо ще 15 – 20 хвилин до рум'яності.
  • Подаємо до столу та насолоджуємося!
Автор: Богданна Рибак