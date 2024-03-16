Ви забудете про всі інші рецепти: нереальні курячі стегенця у вершковому соусі

16 березня 2024, 01:10
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Джерело:

nataliia_zhuk_cooking

Багато українців полюбляють курятину за її приємний смак та доступну ціну. Спробуйте приготувати її у вершковому соусі – це фантастично смачно.

До цієї страви підійде будь-який гарнір. Ваші рідні точно будуть під враженнями.

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Курячі стегна у вершковому соусі

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 800 грамів філе курячого стегна;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 чайна ложка паприки;
– 0,3 чайної ложки перцю;
– олія.

Соус:
– 3 зубчики часнику;
– 300 мілілітрів вершків 20%;
– 0,5 чайної ложки солі;
– чорний перець до смаку;
– 0,5 чайної ложки хмелі-сунелі;
– 80 грамів твердого сиру;
– пучок петрушки.

Приготування:

  1. Філе стегна посоліть, додайте паприку і чорний перець. Залиште маринуватися на 30 хвилин.
  2. Обсмажте замариноване м'ясо приблизно по 8 хвилин із кожного боку.
  3. Тим часом натріть на дрібній терці 3 зубчики часнику.
  4. Заберіть обсмажене м'ясо з пательні. На ній же обсмажте часник, додайте вершки, сіль, чорний перець та спеції хмелі-сунелі.
  5. Також натріть на дрібній терці сир і додайте його до вершків.
  6. Відправте до соусу обсмажене м'ясо та готуйте під закритою кришкою на маленькому вогні приблизно 10 – 15 хвилин. У процесі м'ясо перевертайте.
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Автор: Ольга Котів