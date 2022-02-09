Курячі стегна з в'яленими томатами: вечеря буде готова за 30 хвилин

Шукаєте смачний, а головне швидкий рецепт до вечері? Ми дібрали для вас страву, яка не тільки наповнить ваш дім приємними ароматами, а й сподобається кожному члену родини.

Соковита, золотиста курка з в'яленими томатами – відмінний варіант для вечері. Ніжний вершковий соус з зеленню доповнить та наситить м'ясо ароматами, які ви ще не скоро забудете.

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Рецепт курячих стегон з в'яленими томатами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Фото Damn delicious

– 800 – 900 грамів курячих стегон без кісток;– сіль;– чорний мелений перець;– 5,5 столових ложок борошна;– 1 столова ложка олії;– 1 столова ложка вершкового масла;– 3 зубчики часнику– 1 невеликий шалот– 1 склянка курячого бульйону– ½ склянки в’ялених томатів– 2 склянки бейбі шпинату– 3 столові ложки тертого пармезану– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки.

Приготування:

Присмачте курку спеціями, далі обваляйте в 4 столових ложках борошна.

Розігрійте сковорідку з олією та вершковим маслом на середньому вогні.

Обсмажте курку по 4 – 5 хвилин з кожного боку. Перекладіть курку в чистий посуд.

Зменшіть вогонь та обсмажте подрібнений часник, цибулю шалот до появи аромату (2 хвилини). Присмачте сіллю і перцем.

Решту борошна додайте до овочів, перемішайте та тушкуйте 1 хвилину.

Поступово введіть курячий бульйон, в’ялені томати та доведіть до кипіння.

Додайте шпинат, пармезан і петрушку, посипте сіллю і перцем.

Поверніть курку в сковорідку та тушкуйте ще 5 хвилин до готовності.

Смачного!