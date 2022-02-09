Курячі стегна з в'яленими томатами: вечеря буде готова за 30 хвилин
9 лютого 2022 , 19:12Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Шукаєте смачний, а головне швидкий рецепт до вечері? Ми дібрали для вас страву, яка не тільки наповнить ваш дім приємними ароматами, а й сподобається кожному члену родини.
Соковита, золотиста курка з в'яленими томатами – відмінний варіант для вечері. Ніжний вершковий соус з зеленню доповнить та наситить м'ясо ароматами, які ви ще не скоро забудете.
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Рецепт курячих стегон з в'яленими томатами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Фото Damn delicious
– 800 – 900 грамів курячих стегон без кісток;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 5,5 столових ложок борошна;
– 1 столова ложка олії;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 3 зубчики часнику
– 1 невеликий шалот
– 1 склянка курячого бульйону
– ½ склянки в’ялених томатів
– 2 склянки бейбі шпинату
– 3 столові ложки тертого пармезану
– 2 столові ложки подрібненого свіжого листя петрушки.
Приготування:
- Присмачте курку спеціями, далі обваляйте в 4 столових ложках борошна.
- Розігрійте сковорідку з олією та вершковим маслом на середньому вогні.
- Обсмажте курку по 4 – 5 хвилин з кожного боку. Перекладіть курку в чистий посуд.
- Зменшіть вогонь та обсмажте подрібнений часник, цибулю шалот до появи аромату (2 хвилини). Присмачте сіллю і перцем.
- Решту борошна додайте до овочів, перемішайте та тушкуйте 1 хвилину.
- Поступово введіть курячий бульйон, в’ялені томати та доведіть до кипіння.
- Додайте шпинат, пармезан і петрушку, посипте сіллю і перцем.
- Поверніть курку в сковорідку та тушкуйте ще 5 хвилин до готовності.
Смачного!