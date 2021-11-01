Курячі тюфтельки із секретом: вас здивує їхній смак
Джерело:інстаграм Fat Killers
Приготуйте цю смакоту, щойно прочитаєте рецепт. Тюфтельки з незвичною начинкою вийдуть напрочуд соковитими та поживними!
Не подумайте, що ми напосідаємо. Просто навіщо відкладати на завтра те, чим можна поласувати вже сьогодні?
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Курячих тюфтельки із секретом
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8 – 12 штук
Тюфтельки / Фото Fat Killers
Інгредієнти:
– 800 г курячого філе;
– 100 г булгуру;
– 2 сирих яйця;
– 8 – 12 кульок мінімоцарели;
– 1 ріпчаста цибулина;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– зелень.
Для підливи:
– 1 морквина;
– 1 ст. л. томатів у власному соку;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 150 мл грецького йогурту;
– 1 ст. л. оливкової олії;
– 150 мл води;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– ваші улюблені спеції.
Приготування:
- Відваріть булгур до напівготовності.
- Куряче філе змеліть на фарш і приправте спеціями.
- Цибулину подрібніть блендером, додайте в неї яйце й усе перемішайте.
- Моркву натріть на грубій тертці.
Тюфтельки / Фото Fat Killers
- Змішайте в глибокій посудині фарш, булгур, яйця, ⅓ моркви.
- Сформуйте тюфтельки, поклавши досередини кожної кульку моцарели.
- Перекладіть тюфтельки до жаротривкої форми.
- Для підливи розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній решту моркви та другу цибулину (попередньо нарізану).
- Додайте до засмажки томати у власному соку, йогурт і потушкуйте все 5 хвилин.
Тюфтельки / Фото Fat Killers
- Залийте тюфтельки підливою й відправте до духовки, розігрітої до 180 градусів, запікатися на 40 хвилин.
- Подавайте тюфтельки до столу гарячими, посипавши (за бажанням) зеленню.
Смачного!