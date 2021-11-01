Курячі тюфтельки із секретом: вас здивує їхній смак

Приготуйте цю смакоту, щойно прочитаєте рецепт. Тюфтельки з незвичною начинкою вийдуть напрочуд соковитими та поживними!

Не подумайте, що ми напосідаємо. Просто навіщо відкладати на завтра те, чим можна поласувати вже сьогодні?

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Курячих тюфтельки із секретом

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порції: 8 – 12 штук



Тюфтельки / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 800 г курячого філе;

– 100 г булгуру;

– 2 сирих яйця;

– 8 – 12 кульок мінімоцарели;

– 1 ріпчаста цибулина;

– сіль;

– мелений чорний перець;

– зелень.



Для підливи:

– 1 морквина;

– 1 ст. л. томатів у власному соку;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 150 мл грецького йогурту;

– 1 ст. л. оливкової олії;

– 150 мл води;

– сіль;

– мелений чорний перець;

– ваші улюблені спеції.

Приготування:

Відваріть булгур до напівготовності.

Куряче філе змеліть на фарш і приправте спеціями.

Цибулину подрібніть блендером, додайте в неї яйце й усе перемішайте.

Моркву натріть на грубій тертці.



Тюфтельки / Фото Fat Killers

Змішайте в глибокій посудині фарш, булгур, яйця, ⅓ моркви. Сформуйте тюфтельки, поклавши досередини кожної кульку моцарели. Перекладіть тюфтельки до жаротривкої форми. Для підливи розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній решту моркви та другу цибулину (попередньо нарізану). Додайте до засмажки томати у власному соку, йогурт і потушкуйте все 5 хвилин.



Тюфтельки / Фото Fat Killers

Залийте тюфтельки підливою й відправте до духовки, розігрітої до 180 градусів, запікатися на 40 хвилин.

Подавайте тюфтельки до столу гарячими, посипавши (за бажанням) зеленню.

Смачного!