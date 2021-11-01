Курячі тюфтельки із секретом: вас здивує їхній смак

1 листопада 2021 , 13:09
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Fat Killers

Приготуйте цю смакоту, щойно прочитаєте рецепт. Тюфтельки з незвичною начинкою вийдуть напрочуд соковитими та поживними!

Не подумайте, що ми напосідаємо. Просто навіщо відкладати на завтра те, чим можна поласувати вже сьогодні?

Читайте також Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України

Курячих тюфтельки із секретом

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8 – 12 штук


Тюфтельки / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 800 г курячого філе;
 – 100 г булгуру;
 – 2 сирих яйця;
 – 8 – 12 кульок мінімоцарели;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – сіль;
 – мелений чорний перець;
 – зелень.


Для підливи:
 – 1 морквина;
 – 1 ст. л. томатів у власному соку;
 – 1 ріпчаста цибулина;
 – 150 мл грецького йогурту;
 – 1 ст. л. оливкової олії;
 – 150 мл води;
 – сіль;
 – мелений чорний перець;
 – ваші  улюблені спеції.

Приготування:

  1. Відваріть булгур до напівготовності.
  1. Куряче філе змеліть на фарш і приправте спеціями.
  1. Цибулину подрібніть блендером, додайте в неї яйце й усе перемішайте.
  1. Моркву натріть на грубій тертці.


Тюфтельки / Фото Fat Killers

  1. Змішайте в глибокій посудині фарш, булгур, яйця, ⅓ моркви.
  2. Сформуйте тюфтельки, поклавши досередини кожної кульку моцарели.
  3. Перекладіть тюфтельки до жаротривкої форми.
  4. Для підливи розігрійте сковорідку з олією й обсмажте на ній решту моркви та другу цибулину (попередньо нарізану).
  5. Додайте до засмажки томати у власному соку, йогурт і потушкуйте все 5 хвилин.


Тюфтельки / Фото Fat Killers

  1. Залийте тюфтельки підливою й відправте до духовки, розігрітої до 180 градусів, запікатися на 40 хвилин.
  1. Подавайте тюфтельки до столу гарячими, посипавши (за бажанням) зеленню.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак