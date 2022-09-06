Курячі тюфтельки з рисом: смакують наче мамині

Коли ми куштуємо їжу приготовану рідними і люблячими маминими руками – смачнішої у світі не має. Але як передати цей смак своїм дітям? У нас є перевірений рецепт тюфтель, які підкорять не тільки серця!

Тюфтельки – невеликі кульки з рису та фаршу, які спочатку обсмажують на сковорідці, а потім тушкують у овочевому соусі. Зазвичай у томатах та засмажці з моркви та цибулі.

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Така страва чудово підійде, як на обід, так і на вечерю. Подавайте їх до овочевого салату або рагу. Оскільки в них вже є рис, до інших гарнір вони не надто підійдуть.

Рецепт тюфтельок з рисом

Час: 80 хвилин

Порції: 4

– 400 – 500 грамів курячого фаршу;– половина склянки рису;– 1 ріпчаста цибуля;– сіль;– чорний мелений перець;– сухий часник;– сире куряче яйце.– томати;– морква;– ріпчаста цибуля;– вершки;– вода;– трішки томатної пасти за бажанням.

Приготування:

Курячий фарш потрібно змішати зі спеціями, яйцем, подрібненою цибулею і вимішати добре до однорідної консистенції.

Сформуйте з нього кульки та обваляйте їх у борошні.

Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте на середньому вогні кілька хвилин.

Окремо обсмажте нарізану кубиками ріпчасту цибулю та натерту на грубій тертці моркву. Додайте нарізані довільними шматочками томати, томатну пасту та влийте вершки і воду. Перемішайте соус, доведіть до смаку спеціями та занурте у нього тюфтельки.

Готуйте їх на маленькому вогні до готовності 40 – 50 хвилин.

Смачного!