Курячі тюфтельки з рисом: смакують наче мамині

6 вересня 2022 , 12:30
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Джерело:

інстаграм Cooking by Yuliya

Коли ми куштуємо їжу приготовану рідними і люблячими маминими руками – смачнішої у світі не має. Але як передати цей смак своїм дітям? У нас є перевірений рецепт тюфтель, які підкорять не тільки серця!

Тюфтельки – невеликі кульки з рису та фаршу, які спочатку обсмажують на сковорідці, а потім тушкують у овочевому соусі. Зазвичай у томатах та засмажці з моркви та цибулі.

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Така страва чудово підійде, як на обід, так і на вечерю. Подавайте їх до овочевого салату або рагу. Оскільки в них вже є рис, до інших гарнір вони не надто підійдуть.

Рецепт тюфтельок з рисом

Час: 80 хвилин

Порції: 4

Інгредієнти:
 – 400 – 500 грамів курячого фаршу;
 – половина склянки рису;
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – сухий часник;
 – сире куряче яйце.
Для соусу:
 – томати;
 – морква;
 – ріпчаста цибуля;
 – вершки;
 – вода;
 – трішки томатної пасти за бажанням.

Приготування:

  • Курячий фарш потрібно змішати зі спеціями, яйцем, подрібненою цибулею і вимішати добре до однорідної консистенції.
  • Сформуйте з нього кульки та обваляйте їх у борошні.
  • Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте на середньому вогні кілька хвилин.
  • Окремо обсмажте нарізану кубиками ріпчасту цибулю та натерту на грубій тертці моркву. Додайте нарізані довільними шматочками томати, томатну пасту та влийте вершки і воду. Перемішайте соус, доведіть до смаку спеціями та занурте у нього тюфтельки.
  • Готуйте їх на маленькому вогні до готовності 40 – 50 хвилин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак