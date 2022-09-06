Курячі тюфтельки з рисом: смакують наче мамині
6 вересня 2022 , 12:30Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Cooking by Yuliya
Коли ми куштуємо їжу приготовану рідними і люблячими маминими руками – смачнішої у світі не має. Але як передати цей смак своїм дітям? У нас є перевірений рецепт тюфтель, які підкорять не тільки серця!
Тюфтельки – невеликі кульки з рису та фаршу, які спочатку обсмажують на сковорідці, а потім тушкують у овочевому соусі. Зазвичай у томатах та засмажці з моркви та цибулі.
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Така страва чудово підійде, як на обід, так і на вечерю. Подавайте їх до овочевого салату або рагу. Оскільки в них вже є рис, до інших гарнір вони не надто підійдуть.
Рецепт тюфтельок з рисом
Час: 80 хвилин
Порції: 4Інгредієнти:
– 400 – 500 грамів курячого фаршу;
– половина склянки рису;
– 1 ріпчаста цибуля;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– сухий часник;
– сире куряче яйце.
Для соусу:
– томати;
– морква;
– ріпчаста цибуля;
– вершки;
– вода;
– трішки томатної пасти за бажанням.
Приготування:
- Курячий фарш потрібно змішати зі спеціями, яйцем, подрібненою цибулею і вимішати добре до однорідної консистенції.
- Сформуйте з нього кульки та обваляйте їх у борошні.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олії та обсмажте на середньому вогні кілька хвилин.
- Окремо обсмажте нарізану кубиками ріпчасту цибулю та натерту на грубій тертці моркву. Додайте нарізані довільними шматочками томати, томатну пасту та влийте вершки і воду. Перемішайте соус, доведіть до смаку спеціями та занурте у нього тюфтельки.
- Готуйте їх на маленькому вогні до готовності 40 – 50 хвилин.
Смачного!