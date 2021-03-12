Як приготувати курячий бульйон з локшиною: домашній рецепт

12 березня 2021 , 20:17
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Джерело:

24 канал

Смачний курячий бульйон зігріє у холодну погоду та додасть енергії. Як правильно приготувати, читайте у матеріалі.

Легкий і поживний курячий бульйон з локшиною та ароматними травами легко готується. Бульйон можна подавати як окрему страву або використовувати як основу для супів.

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Рецепт бульйону з локшиною

Інгредієнти:
– 400 грамів м’яса курячої гомілки;
– 150 грамів локшини;
– 1 цибулина;
– 3-4 гілочки кропу, петрушки;
– 2-3 лаврових листки;
– сіль, розмарин, чорний мелений перець.

Курячий бульйон з локшиною/ Фото Рexels

  1. Заздалегідь розморозьте м'ясо. Ретельно помийте курятину, викладіть у каструлю з водою, варіть на середньому вогні протягом 35-40 хвилин, доведіть до кипіння.
  2. Почистіть цибулю, розріжте навпіл. Додайте у бульйон цибулю, сіль, перець, розмарин, лавровий лист. Зменшіть вогонь, варіть ще 10-15 хвилин, не забуваючи знімати піну, щоб бульйон вийшов якомога прозоріший. Зніміть бульйон з вогню, дістаньте цибулю. Зцідіть бульйон.
  3. Кріп, петрушку помийте подрібніть ножем.
  4. Окремо у каструлі з окропом відваріть макарони протягом 5-7 хвилин до готовності.
  5. Викладіть у тарілку макарони, додайте бульйон, задекоруйте петрушкою. Смачного!