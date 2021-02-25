Пиріг із куркою, фініками та мандаринами: святковий рецепт

Курячий пиріг – чудова ідея й на свято, і на щодень. Не зволікайте, гайда готувати з нами!

Пухкий, духмяний пиріг із куркою, мандаринами та фініками стане улюбленою стравою на вашому столі.

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Для пирога з куркою радимо обрати готовий варіант тіста: зекономите час на приготування. Залучіть також до справи діточок – перетворіть звичайний процес на веселу гру!

Як приготувати курячий пиріг

Інгредієнти:

– 2 курячі четвертки;

– 400 грамів листкового дріжджового тіста;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 100 грамів фініків;

– 5 мандаринок;

– сіль, перець на ваш смак;

– 1 яйце;

– 30 грамів кунжуту;

– оливкова олія для смаження.