Пиріг із куркою, фініками та мандаринами: святковий рецепт

Джерело:Наша Ряба
Курячий пиріг – чудова ідея й на свято, і на щодень. Не зволікайте, гайда готувати з нами!
Пухкий, духмяний пиріг із куркою, мандаринами та фініками стане улюбленою стравою на вашому столі.
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Для пирога з куркою радимо обрати готовий варіант тіста: зекономите час на приготування. Залучіть також до справи діточок – перетворіть звичайний процес на веселу гру!
Інгредієнти:
– 2 курячі четвертки;
– 400 грамів листкового дріжджового тіста;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 100 грамів фініків;
– 5 мандаринок;
– сіль, перець на ваш смак;
– 1 яйце;
– 30 грамів кунжуту;
– оливкова олія для смаження.