Пиріг із куркою, фініками та мандаринами: святковий рецепт

25 лютого 2021 , 10:37
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Джерело:

Наша Ряба

Курячий пиріг – чудова ідея й на свято, і на щодень. Не зволікайте, гайда готувати з нами!

Пухкий, духмяний пиріг із куркою, мандаринами та фініками стане улюбленою стравою на вашому столі.

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Для пирога з куркою радимо обрати готовий варіант тіста: зекономите час на приготування. Залучіть також до справи діточок – перетворіть звичайний процес на веселу гру!

Як приготувати курячий пиріг

Інгредієнти:
– 2 курячі четвертки;
– 400 грамів листкового дріжджового тіста;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 100 грамів фініків;
– 5 мандаринок;
– сіль, перець на ваш смак;
– 1 яйце;
– 30 грамів кунжуту;
– оливкова олія для смаження.

  1. Цибулю нарізаємо кубиками, фініки звільняємо від кісточок і підсмажуємо з цибулею на оливковій олії до м’якості. Додаємо сіль та перець.
  2. Курочку відварюємо в підсоленій воді до готовності. Відділяємо м’ясо від кісток, подрібнюємо в блендері та змішуємо з цибулею і фініками.
  3. Розкатуємо 2 шари тіста й один закладаємо у форму, попередньо змастивши її олією.
  4. Викладаємо на тісто начинку й накриваємо другим шаром тіста. Робимо зверху проколи виделкою, змащуємо збитим яйцем й запікаємо в духовці 35–40 хвилин при температурі 160 градусів.
  5. Готовий пиріг подаємо до столу гарячим. Смачного!