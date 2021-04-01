Як приготувати курячий рулет з сиром: домашній рецепт

Якщо бажаєте приготувати щось оригінальне на вечерю. Ми підготували для вас рецепт рулету з курятиною, який сподобається всій родині.

Дієтичне куряче м'ясо смачне, корисне та чудово поєднується з будь-якими інгредієнтами. Ніжний курячий рулет готується з фаршем, сиром, томатами, вершками. Страва вразить усіх не тільки смаком, а й гарною презентацією.

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Курячий рулет з сиром

Для приготування рулету почистіть цибулю, помийте кріп, пропустіть через м'ясорубку. У миску викладіть фарш, додайте цибулю, кріп, спеції, сіль, вершки, перемішайте. Томати помийте, наріжте товстими кубиками. Фету наріжте великими кубиками, а оливки – кільцями. Викладіть фарш у харчову плівку, сформуйте прямокутник товщиною 2 см. Далі – викладіть сир, томати, оливки, базилік. Загорніть у рулет. Приберіть плівку, щоб рулет міцно тримав форму, викладіть його на деко, вистелене пергаментом. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин до готовності. Готовий рулет наріжте на порції, викладіть на тарілку, полийте бальзамічним кремом. Смачного!

– 400 грамів курячого фаршу;– 60 грамів цибулі;– 40 грамів вершків 30-33%;– 100 грамів томатів;– 30 грамів оливок;– 4 зубчики часнику;– 100 грамів сиру фета;– 1 гілочка базиліка;– 1/2 чайної ложки карі;– 30 грамів оливкової олії;– 50 грамів бальзамічного крему;– кріп;– сіль;– перець.