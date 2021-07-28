Як приготувати курячий шашлик у духовці: рецепти на шпажках та на решітці
28 липня 2021 , 13:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Не маєте часу вибратися на природу, щоб посмажити соковитий шашлики, або погода не дозволяє, або взагалі не сезон? Вихід є!
Приготуйте курячий шашлик у духовці. Запевняємо, він буде не менш запашним та соковитим, ніж із мангала.
Курячий шашлик на шпажках
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- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Фото Правильне харчування
– 500 г курячого філе;
– 2 ст. л. йогурту;
– 1 ч. л. спецій карі;
– сіль на ваш смак;
– шпажки дерев'яні.
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки.
- У великій мисці змішайте йогурт, спеції та перемішайте.
- Замаринуйте курятину на 10 хвилин.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Курячі шматочки відправте на шпажки та викладіть на деко.
- Випікайте курячий шашлик в духовці протягом 20 – 25 хвилин до готовності. Смачного!
Курячий шашлик на решітці
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Фото Правильне харчування
– 500 г курячого філе;
– 1 ст. л. олії;
– 1 ст. л. соєвого соусу;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– 1 ст. л. меленої паприки.
- Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки.
- У великій мисці змішайте олію, спеції, соєвий соус та перемішайте.
- Замаринуйте курятину на 10 хвилин.
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Відправте курятину на шампур.
Фото Домівка
- Викладіть шампури з шашликом на решітку з духовки та випікайте м'ясо. Через 10 – 13 хвилин переверніть шампури на інший бік.
- Подавайте курячий шашлик до столу гарячим. Смачного!