Як приготувати курячий шашлик у духовці: рецепти на шпажках та на решітці

28 липня 2021 , 13:17
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Джерело:

24 канал

Не маєте часу вибратися на природу, щоб посмажити соковитий шашлики, або погода не дозволяє, або взагалі не сезон? Вихід є!

Приготуйте курячий шашлик у духовці. Запевняємо, він буде не менш запашним та соковитим, ніж із мангала.

Курячий шашлик на шпажках

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  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Фото Правильне харчування

Інгредієнти:
 – 500 г курячого філе;
 – 2 ст. л. йогурту;
 – 1 ч. л. спецій карі;
 – сіль на ваш смак;
 – шпажки дерев'яні.
  1. Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки.
  2. У великій мисці змішайте йогурт, спеції та перемішайте.
  3. Замаринуйте курятину на 10 хвилин.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  5. Курячі шматочки відправте на шпажки та викладіть на деко.
  6. Випікайте курячий шашлик в духовці протягом 20 – 25 хвилин до готовності. Смачного!

Курячий шашлик на решітці

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Фото Правильне харчування

Інгредієнти:
 – 500 г курячого філе;
 – 1 ст. л. олії;
 – 1 ст. л. соєвого соусу;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак;
 –  1 ст. л. меленої паприки.
  1. Ретельно помийте куряче філе, просушіть на шарі паперового рушника. Наріжте м'ясо на середні шматочки.
  2. У великій мисці змішайте олію, спеції, соєвий соус та перемішайте.
  3. Замаринуйте курятину на 10 хвилин.
  4. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  5. Відправте курятину на шампур.


    Фото Домівка
     
  6. Викладіть шампури з шашликом на решітку з духовки та випікайте м'ясо. Через 10 – 13 хвилин переверніть шампури на інший бік.
  7. Подавайте курячий шашлик до столу гарячим. Смачного!
Автор: Богданна Рибак