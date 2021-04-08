Курячий суп із грибами та локшиною: домашній рецепт

Ми підготували для вас простий рецепт супу з курятиною, грибами та локшиною, який ви легко приготуєте вдома. Це чудовий варіант для смачної вечері.

Ароматний суп готується на курячому бульйоні з додаванням грибів та локшини. Смачна та поживна страва зігріє в холодну погоду. Можна подавати з підсмаженими на вершковому маслі тостами з часником.

Читайте також Як приготувати фарфале з курятиною: простий рецепт

Курячий суп із грибами та локшиною

Ретельно помийте курячі ніжки, викладіть у каструлю з водою, варіть на маленькому вогні протягом 1-1,5 години. Помийте ретельно гриби, наріжте скибочками, через 40 хвилин від початку варіння бульйону додайте у каструлю до м'яса. Зніміть піну. Помийте кріп, подрібніть ножем. Часник почистіть, пропустіть через прес. Почистіть цибулю, моркву, наріжте маленькими кубиками, викладіть у суп, додайте локшину. Варіть протягом 5-10 хвилин. Далі – додайте сіль, перець, лавровий лист, часник та кріп. Готовий суп викладіть у тарілку. Смачного!

– 500 грамів грибів;– 200 грамів локшини;– 3 курячі ніжки;– 1 цибуля;– 3 зубчики часнику;– 1 морква;– лавровий лист;– 3-5 гілочок кропу;– сіль;– перець.