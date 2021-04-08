Курячий суп із грибами та локшиною: домашній рецепт

Ми підготували для вас простий рецепт супу з курятиною, грибами та локшиною, який ви легко приготуєте вдома. Це чудовий варіант для смачної вечері.
Ароматний суп готується на курячому бульйоні з додаванням грибів та локшини. Смачна та поживна страва зігріє в холодну погоду. Можна подавати з підсмаженими на вершковому маслі тостами з часником.
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Курячий суп із грибами та локшиною
Інгредієнти:
– 500 грамів грибів;
– 200 грамів локшини;
– 3 курячі ніжки;
– 1 цибуля;
– 3 зубчики часнику;
– 1 морква;
– лавровий лист;
– 3-5 гілочок кропу;
– сіль;
– перець.
- Ретельно помийте курячі ніжки, викладіть у каструлю з водою, варіть на маленькому вогні протягом 1-1,5 години.
- Помийте ретельно гриби, наріжте скибочками, через 40 хвилин від початку варіння бульйону додайте у каструлю до м'яса. Зніміть піну.
- Помийте кріп, подрібніть ножем.
- Часник почистіть, пропустіть через прес.
- Почистіть цибулю, моркву, наріжте маленькими кубиками, викладіть у суп, додайте локшину. Варіть протягом 5-10 хвилин. Далі – додайте сіль, перець, лавровий лист, часник та кріп.
- Готовий суп викладіть у тарілку. Смачного!