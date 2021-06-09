Як приготувати смачну курячу грудку су-від з грибним соусом: простий рецепт

9 червня 2021 , 21:11
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Джерело:

Наша Ряба

Якщо бажаєте урізноманітнити традиційне меню. Пропонуємо вам чудовий рецепт курячої грудки су-від з грибним соусом. За 25 хвилин вишукана страва у вас на столі.

Ніжне та соковите куряче м'ясо з вершковим соусом та грибами сподобається усім. Страву можна подавати у будні та свята.

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Це може бути основна страва або гарнір до картоплі або рису. За бажанням приготуйте салати зі свіжих овочів.

Як приготувати курятину су-від з грибним соусом

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 2
  • Калорійність на 100 грамів: 145 ккал
Інгредієнти:
– 200 – 300 грамів курячої грудки су-від;
– 100 грамів цибулі;
– 20 грамів часнику;
– 300 грамів грибів (печериці);
– 200 грамів вершків 33%;
– 10 грамів зелені;
– 70 грамів олії.

Куряча грудка су-від у грибному соусі/ Фото Наша Ряба

  1. Цибулю, часник почистіть, подрібніть ножем, обсмажте на пательні на рослинній олії до готовності.
  2. Гриби ретельно помийте, наріжте пластинами. Обсмажите до золотистого кольору, додайте до цибулі. Далі – влийте вершки, сік з пакету, доведіть до кипіння. 
  3. М'ясо грудки наріжте скибочками, викладіть у каструлю, влийте соус та прогрійте протягом десяти хвилин на маленькому вогні до готовності.
  4. Зелень помийте, подрібніть ножем.
  5. Зніміть з вогню, додайте зелень. Викладіть у тарілки. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева