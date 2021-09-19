Куштували ще вікінги: як приготувати п’янкий яблучний напій осені

Сидр – це класичний осінній напій, перші рецепти якого з'явилися ще до нашої ери. Римська окупація Великої Британії принесла у цю країну чимало нових сортів яблук, а згодом вікінги рознесли традицію приготування сидру по всій Європі та на інші континенти.

Осінь – найкраща пора для приготування сидру, адже велика кількість та різноманітність яблук дає чудову можливість зварити цей чудовий напій. Сидр зазвичай варили восени, у розпал сезону яблук, і до весни випивали. Для Англії, Нормандії та Австрії сидр – це звичний зимовий напій.

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В Україні культура вирощування яблуневих дерев розпочалася усередині XIX століття на тій частині, яка входила до складу Російської імперії. Усередині XIX століття почалась індустріалізація, розпочали масове будівництво залізниці, заводів, фабрик, куди запрошували іноземців. Саме вони почали варити сидр – спочатку для себе, а потім цю культуру підхопили українці.

П'янкий напій / Фото Unsplash

Сидр – це напій, приготований зі збродженого яблучного соку. Інколи помилково до сидру вносять напій з грушевого соку, проте такий напій має окрему назву – перрі. Сидр не потребує варіння, сік зброджується і цукри, які є в ньому, перетворюються на етиловий спирт і CO2. У кінцевому результаті виходить запашний алкогольний напій із бульбашками.

Рецепт приготування сидру

Існує понад 300 сортів яблучного сидру. У кожній країні або навіть у регіоні можна знайти відмінні нюанси у рецептах. Для приготування класичного сидру можна взяти будь-яку кількість яблук, головне витримати відсоткове співвідношення між сортами.

Запашний рецепт / Фото Unsplash

Інгредієнти:

60% із всієї кількості кислі сорти яблук;

10% солодких сортів;

20% терпких сортів;

10% гірких сортів.

Приготування:

Обрану кількість яблук необхідно пропустити через прес або сокодавку, щоб отримати яблучний сік. Рідину вилити у скляну тару та ретельно накрити марлею. Напій залишити на кілька днів. Перелити сік в іншу скляну тару, у якій встановлений гідрозатвор. Гідрозатвор для бродіння являє собою клапан, що виводить вуглекислий газ і одночасно перешкоджає попаданню повітря. Після цього варто залишити напій у темному місці, де температура повинна бути 22 – 27 градусів. Коли із сидру вийде вуглекислота, розлийте отриманий напій по пляшках. Розлив робіть обережно, щоб не зачепити осад. Залиште пляшки з сидром на 3 – 4 місяці для бродіння. Після цього можна буде насолодитися смачним напоєм.

Для того, щоб не чекати кілька місяців до дегустації напою, можна додати в майбутній сидр спеціальні дріжджі, які пришвидшать його приготування.