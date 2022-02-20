Куштуємо оригінальність на смак: рецепт корисного та смачного бурякового квасу
20 лютого 2022 , 20:33Читать новость на русском
Квас – це прекрасний напій, який здавна знайомий українській кухні. Приготувати напій доволі легко, а насолоджуватися ним можна дуже довго.
Українці здавна готували з буряка не лише борщ. З овоча можна зробити смачний напій, який може потішити не лише смаком, а й корисними властивостями. Як його приготувати – розповість редакція 24 каналу.
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Прості інгредієнти, кілька маніпуляцій, трішки терпіння – і смачний напій з давньою історією вже на вашому столі.
Рецепт бурякового квасу
Час: 20 хвилин + час на бродіння
Порцій: 8
Особливий напій / Фото Pixabay
Інгредієнти
- 2 великих буряки;
- 3 шматочки сухого житнього хліба;
- 4 літра води;
- 5 столових ложок цукру.
Приготування
- Буряк миємо, чистимо та шаткуємо. Поміщаємо його у 5-літрову ємність.
- Засипаємо буряк цукром.
- Хліб подрібнюємо та додаємо у ємність.
- Заливаємо усе водою.
- Складаємо марлю у кілька шарів та щільно накриваємо посуд. Ставимо у темне місце на 4 дні.
- Регулярно знімаємо з поверхні напою плівку.
- Через 4 дні проціджуємо квас та ставимо у холодильник.
- Квас можна використовувати як основу для перших страв.