Як зробити квас із березового соку: домашній рецепт

Квас із березового соку не тільки добре втамовує спрагу, а ще й надзвичайно корисний для людського організму.

Якщо ви ще не куштували квас із березового соку у вас є чудова можливість приготувати його власноруч вдома.

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Квас із березового соку може зберігатися в прохолодному темному місці аж до осені, а як правильно його приготувати – ми вас навчимо!

Рецепт квасу із березового соку

Ретельно процідіть березовий сік через марлю. Підготуйте для приготування квасу скляну або емальовану тару, щоб не використовувати пластмасовий посуд. З'єднайте березовий сік з родзинками, цукром та перемішайте. Перелийте березовий сік в скляний посуд та залишіть бродити в прохолодному місці. Через 3 – 4 доби квас буде готовим. Процідіть готовий квас через марлю, розлийте по пляшках та поставте в холодне темне місце. Смачного!

– 10 л березового соку;– 100 г родзинок;– 400 г цукру.