Родинний рецепт квашених огірків від Клопотенка
3 серпня 2023, 12:16Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Жодна зимова заготівля не обходиться без кілька банок квашених огірочків. Український кулінар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами родинним рецептом огірків.
Квашені огірки – один з обов'язкових заготівель на зиму. Без них важко уявити ситний салат олів'є чи м'ясний плов.
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Також квашені огірочки можна подавати до столу як окрему закуску, якою так люблять похрумтіти діти та дорослі.
Рецепт квашених огірків від Клопотенка
- Час: 2 години
- Порції: 2 – 3
– 1,5 – 1,6 кілограма огірків;
– 2,1 – 2,2 літра води;
– 3 ложки солі;
– 4 зубчики часнику;
– 10 листочків вишні та смородини;
– 2 – 3 суцвіття кропу з насінням;
– 4 – 5 шматочків кореня хрону;
– гіркий перець (за бажанням).
Приготування:
- Доводимо до кипіння воду з сіллю та охолоджуємо.
- Стерилізуємо банки. На дно викладаємо 2- 3 шматочки кореня хрону, листочки вишні та смородини, суцвіття кропу.
- Щільно заповнюємо банку огірками, зверху викладаємо ще 2 шматочки кореня хрону та 4 зубчики часнику. За бажанням додайте гострий перець.
- Заливаємо огірки холодним розсолом, закриваємо кришкою та зберігаємо огірки в прохолодному місці до готовності. Вони будуть готові, коли змінять свій колір. Далі їх можна зберігати в холодильнику.
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