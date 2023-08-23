Квашені помідори у відрі: розкриваємо бабусині секрети

Серед безлічі рецептів зимової консервації, ми пропонуємо зупинитися на варіанті з квашеними помідорами. Вони стануть не тільки чудовою закруткою на зиму, а й відмінною закускою до будь-якого столу.

На зиму можна готувати традиційні мариновані помідори, чи у своєму соку, але цього року ми радимо спробувати саме квашені. Вони легкі у приготуванні, хоч і сам процес ферментації займе трішки часу.

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Подавайте їх до улюблених м1ясних чи рибних страв, або їжте, як окрему закуску.

Квашені помідори у відрі

Час: 5 – 7 днів

5 – 7 днів Порції: 2

– 4,5 кілограми помідорів;– 1 пучок стебла селери;– 1 – 3 головки часнику;– 3 – 4 штуки гострого перцю;– 30 – 40 грамів хрону;– зелень кропу.

Приготування:

Помідори миємо під проточною водою, проколюємо в кількох місцях (ножем або зубочисткою).

Кріп, селеру, гострий перець і хрін також миємо, часник очищаємо від лушпиння, нарізаємо все довільними шматочками. З гострого перцю вичищаємо насіння.

На дно чистого відра викладаємо трохи кропу, селери, хрону, гострого перцю та часнику, потім шар помідорів. Повторюємо шари, доки все не заповниться.

У каструлю з некип'яченою водою додаємо сіль та цукор, перемішуємо, щоб усі кристали розчинилися.

Заливаємо помідори маринадом, зверху накриваємо тарілкою і кладемо щось важке, щоби помідори були під пресом.

Залишаємо за кімнатної температури на 5 – 7 днів, а потім прибираємо в холодильник чи льох.

Смачного!

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