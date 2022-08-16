Можуть збити навіть безпілотник: як приготувати квашені помідори
16 серпня 2022 , 11:54Читать новость на русском
Джерело:strona kuchni
Квашені помідори – чудовий варіант для любителів смачної консервації, яку можна легко приготувати за лічені хвилини. Повірте, це дуже апетитно!
Весною мережу облетіла звістка про те, як смілива жінка збила ворожий дрон банкою помідорів. Тепер квашені помідори можна сміливо назвати не лише смачною консервацією, а й символом боротьби та мужності.
Не пропустіть Вечеря за 20 хвилин: рецепт курячого шніцеля з картопляним пюре
Рецепт квашених помідорів
Час: 1 година
Порцій: 2-літрова банка
До зимового столу / Фото strona kuchni
Інгредієнти:
- 500 грамів сливових помідорів;
- 40 грамів солі;
- 25 грамів цукру;
- 5 грамів запашного перцю;
- 5 грамів чорного перцю горошком;
- 1 літр води;
- 2 лаврових листки;
- 1 стебло кропу.
Приготування:
- Спочатку налийте в каструлю воду і закип'ятіть її з сіллю, цукром, злегка розтертим запашним перцем і перцем горошком. Рідину потрібно відставити вистигати.
- Вимиті помідори скласти у 2-літрову банку, додати лавровий лист і стебло кропу.
- Залийте маринадом підготовлену банку з помідорами.
- Готову банку необхідно щільно закрити й поставити в тепле місце на тиждень для бродіння.
- Після закінчення цього часу банку можна перенести в прохолодне місце і зберігати всю зиму.