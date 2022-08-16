Можуть збити навіть безпілотник: як приготувати квашені помідори

Квашені помідори – чудовий варіант для любителів смачної консервації, яку можна легко приготувати за лічені хвилини. Повірте, це дуже апетитно!

Весною мережу облетіла звістка про те, як смілива жінка збила ворожий дрон банкою помідорів. Тепер квашені помідори можна сміливо назвати не лише смачною консервацією, а й символом боротьби та мужності.

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Рецепт квашених помідорів

Час: 1 година

Порцій: 2-літрова банка

До зимового столу / Фото strona kuchni

Інгредієнти:

500 грамів сливових помідорів;

40 грамів солі;

25 грамів цукру;

5 грамів запашного перцю;

5 грамів чорного перцю горошком;

1 літр води;

2 лаврових листки;

1 стебло кропу.

Приготування: