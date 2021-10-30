Квашені продукти: готуємо куртидо – мексиканську варіацію звичної капусти

Куртидо – це овочевий салат, де основним інгредієнтом є ферментована (квашена) капуста. Це типова страва для тих країн як Мексика, Сальвадор та інших держав Центральної Америки.

Процес приготування куртидо завжди починається з капусти та моркви. Багато версій також включають цибулю, перець чилі та орегано, іноді додають сік лайма. Подають куртидо зазвичай з іншою національною стравою Сальвадора – пупусас (товсті кукурудзі коржі з різними начинками).

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Таку страву можна споживати одразу або зберігати у холодильнику впродовж багатьох тижнів. Квашена капуста, приготована у такий спосіб, поєднується з квасолею, кукурудзою та рисом.

Рецепт куртидо

Час: 2 години

Порцій: 4

Варіація звичної квашеної капусти / Фото cleanplates

Інгредієнти:

1/2 качана капусти;

1 морква;

1/2 цибулі;

1/2 склянки яблучного оцту;

1/2 чайні ложки солі;

1/2 ч. ложки коричневого цукру;

1/4 склянки води;

1 чайна ложка сушеного орегано.

Приготування:

У велику миску дрібно нашаткувати капусту, натерти моркву, цибулю нарізати тонкими півкільцями. В окремій мисці з'єднати оцет, сіль, цукор, воду та орегано. Залити отриманим розсолом овочі. Добре перемішати та накрити кришкою, прибрати в холодильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Готовий куртидо подавати як закуску.

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