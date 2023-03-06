Коли хочеться гаряченького: смачний квасолевий суп з ковбасою
Джерело:Smaker
Гарячий суп – ідеальна опція для поживного обіду. Готувати цю страву – не завжди довго, адже є опції, які дозволяють насолодитися смачною їжею, не витрачаючи багато зусиль.
Традиційний польський суп, приготований в особливий спосіб – це страва, від якої ви просто не зможете відмовитися. Квасоля та біла ковбаса зроблять ваш обід дійсно незабутнім.
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Рецепт польського супу з квасолею та ковбасою
Час: до 1 години
Порцій: 3 – 4
Інгредієнти:
– 300 грамів квасолі;
– 300 грамів білої ковбаси;
– 2 цибулини;
– 3 зубчики часнику;
– 1 морква;
– 1 петрушка;
– шматочок селери;
– 2 картоплини;
– 1 столова ложка олії;
– 1 чайна ложка майорану;
– кілька зерен духмяного перцю;
– 2 лаврових листки;
– столова ложка вершкового масла;
– столова ложка борошна;
– петрушка;
– сіль та перець до смаку.
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Приготування:
- Квасолю замочуємо на ніч. Зливаємо воду, доливаємо свіжу та ще раз зливаємо.
- Обсмажуємо на маслі нарізану кубиками цибулю. Потім додаємо натерті овочі та подрібнений часник.
- Через деякий час додаємо нарізану кубиками картоплю.
- Додаємо квасолю, заливаємо водою, приправляємо майораном, запашним перцем і лавровим листом.
- Нарізаємо ковбасу та додаємо у страву.
- Варимо до розм'якшення квасолі.
- Приправляємо сіллю та перцем, при подачі прикрашаємо страву петрушкою.
Смачного!