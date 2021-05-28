Як приготувати ароматний лате з пінкою в домашніх умовах: простий рецепт без кавоварки

Не знаєте як приготувати лате вдома? Ми вам у цьому допоможемо. До вашої уваги простий рецепт ароматної кави з пишною пінкою, який вразить кожного.

Лате – вишуканий кавовий напій походить з Італії. У перекладі означає молоко. Його готують з поширеного сорту кави моко і підігрітого молока. За межами країни, його готують традиційним с способом з порції еспресо та гарячого молока з пишною піною. Кавовий напій виходить м'яким та ніжним.

Також у напій додають цукор (за бажанням), сиропи, декорують корицею та візерунками — лате-арт. Традиційно у кав'ярнях його подають у скляному келиху.

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Існує схожий напій за назвою – лате макіато, яке готується додаванням у спінене молоко кави, а лате – у каву вливають молоко.

Як збити молоко

Для того, щоб збити молоко, використовуйте френч-прес, міксер або блендер. Молоко жирністю не менше 2,5 %. Якщо не вживаєте молоко — обирайте безлактозне.

Калорійність

Френч-прес — пристрій для приготування меленої кави, винайдений італійським дизайнером Атіліо Каліманіа 1929 року. Також це спосіб приготування кави методом настоювання та віджимання.

Кава вважається низькокалорійним продуктом, але під час додавання молока та цукру, калорії збільшуються. Наприклад, на 30 мілілітрів молока 2,5% – 18 калорій, а дві чайні ложки цукру – 75 калорій.

Час: 5-7 хвилин

Порції: 2-3

Рецепт лате

Приготуйте каву улюбленим способом. Залийте окропом каву, залиште для настоювання.

– 50 мілілітрів натуральної меленої кави;– 150 мілілітрів молока 2,5%;– 100 мілілітрів води;– цукор (за бажанням).

Зварена кава у френч-пресі/ Фото Unsplash

Молоко вилийте у каструлю, розігрійте до 60 градусів протягом 5-7 хвилин. Не треба кип'ятити.

Підігріте молоко/ Фото Pexel

Вилийте молоко у френч-прес – збийте молоко протягом 3-5 хвилин.

Лате у склянці/Фото Unsplash