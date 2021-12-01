Латкес – традиційна страва на Хануку: рецепт єврейських дерунів

1 грудня 2021 , 19:26
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Джерело:

Хcook

Під час Хануки, яку цього року відзначають з 28 листопада до 6 грудня, люди готують безліч смачних та калорійних страв, одне з яких латкес. Хоч назва доволі оригінальна, але страва досить знайома для поціновувачів українських дерунів. Щоправда, є у ній один секрет!

Латкес – традиційна єврейська страва, яку часто готують саме на Хануку. Ззовні вона схожа на звичні нам деруни (тертюхи), але в латкес є один секретний інгредієнт, який робить її незвичною, але дуже смачною.

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Рецепт єврейської страви латкес

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 3 штуки картоплі;
 – ¼ ріпчастої цибулі;
 – 1 сире куряче яйце;
 – 1 столова ложка пшеничного борошна;
 – 1 столова ложка тертого сиру пармезан;
 – чорний мелений перець;
 – сіль;
 – олія для смаження.

Приготування:

  1. Ретельно помийте та почистіть картоплю від шкірки.
  1. Натріть її на грубій тертці.
  1. Цибулю подрібніть блендером або дрібно наріжте ножем.
  1. Відіжміть з картоплі зайвий сік.


Латкес / Фото Гранд кулінар

  1. Змішайте в глибокому посуді картоплю, цибулю, яйце, борошно, пармезан та присмачте спеціями.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній латкес (деруни). Для цього викладіть по 1 – 2 столові ложки картопляної маси та обсмажте з обох сторін.
  1. Розкладіть готову страву на тарілки, полийте сметаною та подавайте латкес до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак