Латкес – традиційна страва на Хануку: рецепт єврейських дерунів
1 грудня 2021 , 19:26Читать новость на русском
Джерело:Хcook
Під час Хануки, яку цього року відзначають з 28 листопада до 6 грудня, люди готують безліч смачних та калорійних страв, одне з яких латкес. Хоч назва доволі оригінальна, але страва досить знайома для поціновувачів українських дерунів. Щоправда, є у ній один секрет!
Латкес – традиційна єврейська страва, яку часто готують саме на Хануку. Ззовні вона схожа на звичні нам деруни (тертюхи), але в латкес є один секретний інгредієнт, який робить її незвичною, але дуже смачною.
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Рецепт єврейської страви латкес
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 3 штуки картоплі;
– ¼ ріпчастої цибулі;
– 1 сире куряче яйце;
– 1 столова ложка пшеничного борошна;
– 1 столова ложка тертого сиру пармезан;
– чорний мелений перець;
– сіль;
– олія для смаження.
Приготування:
- Ретельно помийте та почистіть картоплю від шкірки.
- Натріть її на грубій тертці.
- Цибулю подрібніть блендером або дрібно наріжте ножем.
- Відіжміть з картоплі зайвий сік.
Латкес / Фото Гранд кулінар
- Змішайте в глибокому посуді картоплю, цибулю, яйце, борошно, пармезан та присмачте спеціями.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній латкес (деруни). Для цього викладіть по 1 – 2 столові ложки картопляної маси та обсмажте з обох сторін.
- Розкладіть готову страву на тарілки, полийте сметаною та подавайте латкес до столу.
Смачного!