Латкес – традиційна страва на Хануку: рецепт єврейських дерунів

19:26

Під час Хануки, яку цього року відзначають з 28 листопада до 6 грудня, люди готують безліч смачних та калорійних страв, одне з яких латкес. Хоч назва доволі оригінальна, але страва досить знайома для поціновувачів українських дерунів. Щоправда, є у ній один секрет!