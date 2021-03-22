Лаваш з бринзою та курятиною: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт смачного перекусу – лаваш з бринзою та курятиною. Обов'язково спробуйте.
Лаваш з бринзою та курятиною – смачний перекус, який можна приготувати з доступних інгредієнтів. Можна додати будь-який сир та овочі.
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Лаваш з бринзою та курятиною
Інгредієнти:
– 1 шт. курячого філе;
– 1 шт. лаваш;
– 1/2 кабачок;
– 1/2 томата;
– 100 грамів бринзи;
– 20 грамів петрушки;
– 20 грамів кінзи;
– 1 зубчик часнику;
– 1/2 лимона;
– соняшникова олія;
– цукор;
– сіль;
– перець.
- Почистіть часник, вичавіть сік. Куряче філе ретельно помийте, наріжте кубиками, змастіть часником, олією.
- Обсмажте на пательні до готовності (або на вугіллі).
- Помийте кабачок, наріжте кільцями, обсмажте на пательні.
- Помийте ретельно томат, наріжте напівкільцями.
- Кінзу, петрушку помийте, подрібніть ножем.
- У мисці подрібніть бринзу, додайте м'ясо, кінзу, петрушку, лимонний сік, перемішайте.
- Лаваш розділіть на дві частини. Викладіть кабачок, сир з м'ясом, томат, сформуйте конверт.
- Обсмажте на пательні з двох сторін протягом 3-5 хвилин.
- Викладіть на тарілку. Смачного!