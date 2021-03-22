Лаваш з бринзою та курятиною: домашній рецепт

Ми підготували для вас рецепт смачного перекусу – лаваш з бринзою та курятиною. Обов'язково спробуйте.

Лаваш з бринзою та курятиною – смачний перекус, який можна приготувати з доступних інгредієнтів. Можна додати будь-який сир та овочі.

Читайте також Рецепт курячих котлет від Лізи Глінської: страва родом з дитинства

Лаваш з бринзою та курятиною

Почистіть часник, вичавіть сік. Куряче філе ретельно помийте, наріжте кубиками, змастіть часником, олією. Обсмажте на пательні до готовності (або на вугіллі). Помийте кабачок, наріжте кільцями, обсмажте на пательні. Помийте ретельно томат, наріжте напівкільцями. Кінзу, петрушку помийте, подрібніть ножем. У мисці подрібніть бринзу, додайте м'ясо, кінзу, петрушку, лимонний сік, перемішайте. Лаваш розділіть на дві частини. Викладіть кабачок, сир з м'ясом, томат, сформуйте конверт. Обсмажте на пательні з двох сторін протягом 3-5 хвилин. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 1 шт. курячого філе;– 1 шт. лаваш;– 1/2 кабачок;– 1/2 томата;– 100 грамів бринзи;– 20 грамів петрушки;– 20 грамів кінзи;– 1 зубчик часнику;– 1/2 лимона;– соняшникова олія;– цукор;– сіль;– перець.