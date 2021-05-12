Рецепт сніданку від Ольги Мартиновської: смачний лаваш з яйцем, зеленню та сиром

Якщо у вас не має часу або настрою готувати складні страви на сніданок, Ольга Мартиновська підготувала для вас рецепт швидкої страви, на яку вам потрібно витратити буквально 5 – 10 хвилин.
У теплу пору не хочеться снідати важкими сніданками. Українська кулінарка Ольга Мартиновська пропонує вам спробувати смачну та легку у приготуванні страву до сніданку – лаваш з яйцем, сиром та свіжою зеленню.
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Для приготування сніданку від шеф-кухаря вам потрібно мати гриль або звичайну сковорідку.
Рецепт швидкого сніданку з лаваша та яєцьІнгредієнти:
– 1 тонкий лаваш;
– 100 г твердого сиру;
– 4 відварених яйця;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1 ложка сметани.
- Подрібніть заздалегідь відварені в соленій воді курячі яйця на шматочки.
- Зелену цибульку поріжте дрібно ножем, а сир натріть на грубій тертці або наріжте тонкими скибками.
- Змішайте всі інгредієнти, заправте начинку сметаною та додайте спецій на ваш смак.
- Лаваш розріжте на прямокутні шматки та на кожен з них викладіть начинку та заверніть.
- Розігрійте гриль або сковорідку та підсмажте лаваш з начинкою з обох сторін до золотистої скоринки. Смачного!
Додатково до страви на ваш смак можна додати шматочки відвареної курочки, шинки або рибки.