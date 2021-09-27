Лайфхаки шеф-кухарів: як швидко обробити листя капусти для голубців

Голубці – мегапопулярна в Україні страва, проте її приготування потребує чимало часу та зусиль. Утім, професійні кухарі мають секрети, як швидко підготувати листя капусти до фарширування.

Приготування голубців передбачає кілька кропітких процесів. Один з них – зняття капустяного листя. Довга та марудна справа, еге ж?

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Листя капусти дуже тендітне, легко тріскається та рветься. Але є хитрі способи зняти його з качана неушкодженим.

Один із найкращих методів – варіння. Качан слід проткнути ножем або виделкою, після чого опустити в каструлю з киплячою водою. Через кілька хвилин листя почне легко відділятися. Як знімете 3 – 5 штук, вийміть качан з окропу.

Апетитна страва / Фото Unsplash

Листи з голубців слід залишити у воді на кілька хвилин. Далі потрібно їх вийняти й дати їм охолонути. Через кілька хвилин качан знову має відправитися в киплячу воду. Процедура повторюється доти, доки з капусти не будуть зняті всі придатні для голубців листя.

Ще одна хитрість

Існує ще один швидкий спосіб. Капусту потрібно помістити до мікрохвильової печі на 6 хвилин. У результаті качан можна буде легко розібрати. Однак обробляти розігріту капусту слід оборежно, адже вона буде дуже гарячою.