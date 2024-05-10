Що приготувати з молодих кабачків: простий рецепт овочевої лазаньї
10 травня 2024, 06:36Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Молоді кабачки – це чудовий інгредієнт, який може зробити ваше меню особливо смачним. Завдяки їхній ніжній текстурі та м'якому смаку вони ідеально підходять для різноманітних страв.
Одним із цікавих способів використання молодих кабачків є приготування лазаньї. Це смачна версія традиційної італійської страви, яку ви просто мусите спробувати.
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Лазанья з кабачками
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
– 300 грамів кабачків;
– 250 грамів м'яса індички;
– 125 грамів сиру Моцарела;
– 100 грамів цибулі;
– 10 грамів часнику;
– 45 грамів моркви;
– 250 грамів консервованих помідорів;
– 200 мілілітрів молока;
– 10 грамів вершкового масла;
– 15 грамів борошна;
– спеції: сіль, перець, майоран, перець солодкий, орегано, базилік, свіжий базилік.
Приготування:
- Цибулю і часник почистіть та дрібно нашаткуйте.
- Кабачки наріжте кружальцями, а моркву натріть на тертці.
- На сковороді розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю і часник.
- Додайте м’ясо, все приправте.
- Всипте на сковорідку терту моркву і консервовані помідори.
- У каструлі розтопіть масло, додайте молоко і борошно. Перемішайте і нагрівайте на повільному вогні до загустіння.
- Змастіть форму для запікання оливковою олією і викладіть скибочки кабачка, соус бешамель, тертий сир і м’ясний соус з помідорами.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку і випікайте приблизно 25 хвилин.