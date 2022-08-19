Простіше не буває: лазанья з лаваша та курятини на обід чи вечерю

19 серпня 2022 , 15:02
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Лазанья з лаваша – чудова альтернатива класичній страві італійської кухні. Готувати її вдвічі простіше, а смак не відрізниш.

Якщо ви обожнюєте класичний варіант лазаньї з пасти, але не завжди є час окремо їх готувати, або придбати. Скористайтеся полегшеною версією страви – з лаваша.

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Лаваш може бути, як домашній, так і магазинний. Щодо смаку страви, її не відрізнити від оригіналу. Ми підготували для вас рецепт з курячим фаршем та ніжним соусом бешамель. Спробуйте і ви будете в захваті.

Рецепт лазаньї з лаваша

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 6
Інгредієнти:
 – 2 упаковки лаваша;
  Для соусу Бешамель:
 – 75 грамів вершкового масла; 
 – 1 столова ложка борошна;
 – 700 мілілітрів молока;
 – мускатний горіх на кінчику ножа;
 – дрібка солі.
Для м'ясного соусу:
 – 1 середня цибуля;
 – 1 середня морква;
 – 400 грамів курячого фаршу;
 – 2 столові ложки томатної пасти;
 – 3 дольки часнику;
 – олія;
 – 1 чайна ложка солі;
 – дрібка чорного меленого перцю;
 – щедра дрібка орегано;
 – 200 грамів твердого сиру.

Приготування:

  • Для приготування соусу Бешамель розтопіть масло у каструлі або сотейнику, всипте борошно та швидко перемішайте вінчиком. Невеликими порціями вливайте молоко та продовжуйте перемішувати. Всипте мускатний горіх, сіль. Бешамель готовий.
  • Для м'ясного соусу обсмажте на сковорідці з олією нарізану кубиком цибулю до золотистого кольору. Додайте кубики моркви і смажте ще 5 хвилин. Додайте курячий фарш, часник, перемішайте і смажте майже до готовності з овочами часом помішуючи. Влийте томатну пасту, орегано, чорний перець і сіль. Налийте 300 мілілітрів води, накрийте кришкою. Тушкуйте все ще 30 хвилин.
  • Рецепт розрахований на форму 20х30 сантиметрів. Змастіть її олією та викладіть спочатку лаваш, далі кілька ложок Бешамелю і м'ясного соусу. Зверху вилийте залишки білого соусу і посипте тертим сиром.
  • ️Запікайте лазанью в розігрітій до 180 градусів духовці 45 хвилин (30 хвилин з фольгою зверху і 15 хвилин без фольги).
  • Готову страву трішки охолодіть, наріжте порційними шматками та подавайте до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак