Смачнішого рецепта не знайдете: домашнє лечо з помідорів, перцю та кабачків на зиму
5 серпня 2021 , 11:10
Джерело:24 канал
Ви вже приготували овочеві заготовки на зиму? Ми підготували для вас рецепт смачного та легкого у приготуванні овочевого лечо з помідорів, болгарського перцю та кабачків. Нумо готувати разом!
Овочеве лечо – чудова заготовка на зиму. Адже таку страву можна подавати як окрему закуску, або замість гарніру до м'яса чи риби. Лечо стане відмінним соусом для картоплі чи макаронів до обіднього столу.
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Лечо з помідорів, болгарського перцю та кабачків швидко готується, також ви можете залучити до процесу дітей.
Рецепт овочевого лечо
- Час: 3 години
- Порції: 3 – 4
Лечо / Фото Гастроном
– 3 кг кабачків;
– 1 кг помідорів;
– 1 кг болгарського перцю;
– перець чилі на ваш смак;
– 400 г ріпчастої цибулі;
– 1 головка часнику;
– 200 мл рослинної олії;
– 200 г цукру;
– 80 г солі;
– 100 мл столового оцту.
Приготування:
- Бланшуйте помідори. Зніміть з них шкірку та розріжте на декілька шматків. Подрібніть помідори в блендері або пропустіть через м'ясорубку.
- Ріпчасту цибулю наріжте кубиками, а болгарський перець соломкою.
- Кабачки наріжте кубиками 2х2 сантиметри.
- Перелийте помідорове пюре в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте до пюре гострий дрібно нарізаний гострий перець, солодкий перець, кабачки, цибулю та олію. Накрийте кришкою та тушкуйте 30 хвилин на маленькому вогні.
- Додайте в лечо вичавлений часник, спеції, цукор та оцет. Варіть страву ще 10 хвилин помішуючи.
- Розлийте лечо по стерилізованих банках та закрийте кришками.
- Переверніть банки верх дном, накрийте теплим рушником та охолодіть при кімнатній температурі.
- Зберігайте банки в прохолодному темному місці. Смачного!