Легкий контроль: як визначити готовність птиці

М'ясо птиці – один з найбільш популярних інгредієнтів на кухні. Щоб максимально насолодитися смаком улюблених страв, потрібно уважно стежити за готовністю.

М'ясо птиці доволі легке у приготуванні, але потребує постійного контролю: пересмажене м'ясо буде сухим та не таким смачним. На щастя, для відстеження готовності птиці не потрібно складних маніпуляцій – з усім впорається навіть повний новачок.

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Час

Готуючи птицю, варто зважати на те, в якій формі буде страва. Якщо ви поріжете курку на шматки, то варитися чи запікатися вона буде на 10 – 15 хвилин менше. В середньому для приготування курятини потрібно 30 – 50 хвилин, індичатина інколи потребує трішки быльше часу.

Окрім того, готовність та смак окремих шматків м'яса легше проконтролювати, аніж цілої птиці.

Курятина легка та невибаглива у приготуванні / Фото Pixabay

Гострий предмет

Найбільш поширений спосіб перевірити готовність "білого" м'яса. Візьміть ніж, зубочистку або інший гострий предмет та проколіть м'ясо у найбільш товстій частині. Якщо предмет входить у м'ясо легко та без додаткових зусиль, а з місця проколу витікає прозорий сік – м'ясо готове до споживання.

Спеціальні прилади

Кулінари-професіонали користуються харчовим термометром, адже їм потрібен максимально вдалий результат.

Але якщо ви не збираєтеся підкорювати кухні найкращих ресторанів, то контролю часу, візуального огляду та проколювання буде цілком достатньо для того, щоб вдало приготувати м'ясо птиці.