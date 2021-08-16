Легкий салат з кавуном, томатами та фетою: рецепт від шеф-кухаря

Легкий салат з кавуном, томатами та фетою за рецептом су-шефині реаліті-шоу "Пекельна кухня", який вже за кілька тижнів стартує на Новому каналі, Олени Жаботинської чудово підійде для смачного та корисного сніданку.

Кавун – улюблена ягода багатьох українців. Та чи знали ви, що її можна додавати до страв, а не просто їсти. До прикладу, кавун відмінно смакує з бринзою, а якщо додати його до салату зі свіжих овочів виходить нереальна смакота!

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Су-шефиня реаліті-шоу "Пекельна кухня" Олена Жаботинська підготувала для читачів збалансований та корисний салат на сніданок з кавуна та свіжої зелені з насінням льону.



Олена Жаботинська / Фото Новий канал

Рецепт салату з кавуном

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1



Салат з кавуном / Фото UNSPLASH

Приготування:

Наріжте м'якоть кавуна кубиками на ваш смак. Ретельно помиті томати наріжте половинками. Зелень помийте та просушіть на шарі паперового рушника. У салатниці змішайте руколу, базилік, м'яту, кавун, чері, насіння та горіхи та приправте спеціями. Заправте салат олією та перемішайте. Викладіть салат на тарілку та додайте шматочки сиру або викладіть фету цільним шматком. Салат готовий. Смачного!

– 100 г кавуна без шкірки;– 100 г томатів чері;– 10 г руколи;– 5 г свіжого базиліку;– 2 г свіжої м'яти;– 10 г волоських горіхів;– 5 г обсмаженого насіння гарбуза;– 5 г насіння льону;– 15 мл оливкової олії;– 30 г сиру фета;– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.