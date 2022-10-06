Підкорить з першої виделки: легкий салат з квасолею та куркою

6 жовтня 2022 , 19:12
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Джерело:

Ania Starmach

Салат з куркою – завжди гарна ідея для смачної та легкої вечері. Рецептів є безліч, але деякі підкорюють нас надовго та змушують звертатися до них за першої-ліпшої нагоди.

Коли після важкого дня хочеться потішити себе смачною вечерею, а сил щось довго готувати вже просто немає, завжди на допомогу прийдуть салати з соковитою курочкою. Вони завжди тішать своїм смаком та легкістю, а смачні шматочки курятини будуть гарним завершенням будь-якого дня.

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Рецепт салату з куркою та квасолею

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Завжди смачно та поживно / Фото Pixabay

Інгредієнти:

  • куряча грудка;
  • маленьке авокадо;
  • 2 варених яйця;
  • 2 жмені салату (підійде будь-який);
  • 6 скибочок бекону;
  • 300 грамів вареної стручкової квасолі;
  • чайна ложка чебрецю;
  • жменя тертого пармезану;
  • сіль та перець до смаку, трішки олії.

Для соусу будуть потрібні по чайній ложці гірчиці і лимонного соку, 2 столові ложки оливкової олії, сіль та перець.

Приготування:

  1. Філе миємо, натираємо сіллю, перцем та чебрецем. Розрізаємо вздовж на 5 – 6 смужок. Обсмажуємо на пательні по 2 – 3 хвилини з кожного боку.
  2. Потім обсмажуємо бекон до золотої скоринки, потім обсушуємо на паперовому рушничку.
  3. Яйця нарізаємо на половинки, авокадо – на маленькі кубики.
  4. Ретельно змішуємо усі інгредієнти для соусу.
  5. Змішуємо квасолю, листя салату, авокадо та заправляємо соусом.
  6. Розкладаємо салат по тарілках та додаємо курочку, бекон та яйця. Посипаємо тертим пармезаном.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська