Підкорить з першої виделки: легкий салат з квасолею та куркою
Джерело:Ania Starmach
Салат з куркою – завжди гарна ідея для смачної та легкої вечері. Рецептів є безліч, але деякі підкорюють нас надовго та змушують звертатися до них за першої-ліпшої нагоди.
Коли після важкого дня хочеться потішити себе смачною вечерею, а сил щось довго готувати вже просто немає, завжди на допомогу прийдуть салати з соковитою курочкою. Вони завжди тішать своїм смаком та легкістю, а смачні шматочки курятини будуть гарним завершенням будь-якого дня.
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Рецепт салату з куркою та квасолею
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Завжди смачно та поживно / Фото Pixabay
Інгредієнти:
- куряча грудка;
- маленьке авокадо;
- 2 варених яйця;
- 2 жмені салату (підійде будь-який);
- 6 скибочок бекону;
- 300 грамів вареної стручкової квасолі;
- чайна ложка чебрецю;
- жменя тертого пармезану;
- сіль та перець до смаку, трішки олії.
Для соусу будуть потрібні по чайній ложці гірчиці і лимонного соку, 2 столові ложки оливкової олії, сіль та перець.
Приготування:
- Філе миємо, натираємо сіллю, перцем та чебрецем. Розрізаємо вздовж на 5 – 6 смужок. Обсмажуємо на пательні по 2 – 3 хвилини з кожного боку.
- Потім обсмажуємо бекон до золотої скоринки, потім обсушуємо на паперовому рушничку.
- Яйця нарізаємо на половинки, авокадо – на маленькі кубики.
- Ретельно змішуємо усі інгредієнти для соусу.
- Змішуємо квасолю, листя салату, авокадо та заправляємо соусом.
- Розкладаємо салат по тарілках та додаємо курочку, бекон та яйця. Посипаємо тертим пармезаном.
Смачного!