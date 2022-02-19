Легко, ніжно і неймовірно смачно: рецепт фантастичного каталонського крему

19 лютого 2022 , 10:16
Читать новость на русском

Каталонія – дивовижний іспанський регіон, який може похизуватися особливою архітектурою, традиціями і, звичайно ж, кухнею. Смак місцевих страв підкорить кожного, хто спробує їх бодай один раз.

Crema catalana – місцевий десерт, який доволі часто залишається у тіні. А дарма, адже смачний десерт із карамельною скоринкою дарує справжній гастрономічний захват. Як легко приготувати цей чарівний десерт – розповість редакція 24 каналу.

Читайте також Нарізати не потрібно: 5 простих страв із рубленого курячого філе для всієї родини

Рецепт каталонського крему

Час: 1 година 10 хвилин + для застигання у холодильнику

Порцій: 2

Неймовірний десерт / Фото Pexels

Інгредієнти

  • 200 мілілітрів не надто жирних вершків (у Каталонії інколи використовують молоко, щоб зробити десерт більш "легким");
  • 3 яєчні жовтки;
  • 50 грам цукру;
  • стручок ванілі.

Приготування

  1. Вершки (або молоко) змішуємо з третиною цукру і нагріваємо на плиті до 80 градусів. Постійно помішуємо та додаємо ваніль.
  2. Ще одну третину цукру змішуємо з жовтками.
  3. Поєднуємо суміші, як тільки крем почне густішати – одразу знімаємо з плити.
  4. Готуємо водяну баню: у каструлю наливаємо трішки гарячої води.
  5. Розкладаємо крем по вогнетривких формочках та ставимо у каструлю.
  6. Запікаємо крем при 120 градусах впродовж години, він має бути густим.
  7. Даємо крему охолонути та ставимо на кілька годин у холодильник.
  8. Перед подачею робимо скоринку – для цього обробляємо поверхню десерту газовим пістолетом.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська