Легко, ніжно і неймовірно смачно: рецепт фантастичного каталонського крему

Каталонія – дивовижний іспанський регіон, який може похизуватися особливою архітектурою, традиціями і, звичайно ж, кухнею. Смак місцевих страв підкорить кожного, хто спробує їх бодай один раз.

Crema catalana – місцевий десерт, який доволі часто залишається у тіні. А дарма, адже смачний десерт із карамельною скоринкою дарує справжній гастрономічний захват. Як легко приготувати цей чарівний десерт – розповість редакція 24 каналу.

Читайте також Нарізати не потрібно: 5 простих страв із рубленого курячого філе для всієї родини

Рецепт каталонського крему

Час: 1 година 10 хвилин + для застигання у холодильнику

Порцій: 2

Неймовірний десерт / Фото Pexels

Інгредієнти

200 мілілітрів не надто жирних вершків (у Каталонії інколи використовують молоко, щоб зробити десерт більш "легким");

3 яєчні жовтки;

50 грам цукру;

стручок ванілі.

Приготування

Вершки (або молоко) змішуємо з третиною цукру і нагріваємо на плиті до 80 градусів. Постійно помішуємо та додаємо ваніль. Ще одну третину цукру змішуємо з жовтками. Поєднуємо суміші, як тільки крем почне густішати – одразу знімаємо з плити. Готуємо водяну баню: у каструлю наливаємо трішки гарячої води. Розкладаємо крем по вогнетривких формочках та ставимо у каструлю. Запікаємо крем при 120 градусах впродовж години, він має бути густим. Даємо крему охолонути та ставимо на кілька годин у холодильник. Перед подачею робимо скоринку – для цього обробляємо поверхню десерту газовим пістолетом.

Смачного!